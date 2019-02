Gli scout senza casa, a breve lo sfratto dal Comune di Lecce

La sezione di Lecce del Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani dovrà presto abbandonare la base di Viale della Repubblica. A breve, tutti i locali del Comune di Lecce concessi ad Associazioni di volontariato ONLUS, come quella dei giovani scout leccesi, dovranno essere sgomberati a causa di un annullamento esecutivo dei comodati d’uso concessi da palazzo Carafa.

Gli scout leccesi, così, avranno solo 10 giorni per liberare la loro sede e restituire le chiavi al Comune, non avendo, di fatto, aver avuto alcun preavviso per riorganizzarsi.

L’associazione, anche Ente Morale C.N.G.E.I. ed Istituzione parascolastica riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione, è attiva sul territorio dal 1913, operando nell’interesse della collettività.

Il loro operato ricade nel sociale, accogliendo bambini e ragazzi sotto la “forza propulsiva” dell’associazione di giovani scout, prevenendo così disagi di giovani leccesi. Inoltre, la loro presenza è ben radicata nel tessuto cittadino, coinvolgendo varie figure professionali tra imprenditori, educatori e docenti.

“Confidiamo nel buon senso e nelle buone pratiche, affinché, con i dovuti distinguo, si proceda con una maggiore tutela nei confronti di chi, veramente, fa molto nel pubblico interesse”, afferma il gruppo dirigente del Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici di Lecce.