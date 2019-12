In viaggio nel Mediterraneo, evento formativo presso l’auditorium Paola Quarta del IV circolo di Lecce

Il Quarto circolo “Sigismondo Castromediano” di Lecce prosegue il suo percorso sulle orme dell’Agenda 2030. L’Istituto leccese, come altre scuole della provincia, hanno abbracciato le tematiche sociali e ambientali del programma di azione per lo sviluppo sostenibile. Così, dopo una serie di iniziative legate alla rete nazionale SCUOL@GENDA 2030 di cui il IV circolo è capofila, è il momento dell’ evento formativo.

L’incontro vuole essere tappa di un itinerario di Istituto progettato e coordinato dalla docente Antonia Martina, che porterà a fine anno verso un evento di carattere nazionale.

L’incontro

Aderendo alla “Settimana UNESCO di Educazione alla Sostenibilità – Agenda 2030”, lunedì 9 dicembre, dalle 15.00 alle 18.30 a Lecce, si terrà il Convegno Nazionale “In viaggio nel Mediterraneo: Bellezza e Sostenibilità. La cooperazione educativa fra scuole e società civile”. Come ha spiegato la dirigente Tiziana Faggiano l’appuntamento rappresenta “l’ avvio di un nuovo percorso a più tappe e a più voci, a carattere partecipativo, affinché la Scuola sia una comunità educante portatrice di una responsabilità sociale per la costruzione della cittadinanza globale, in un’Europa sempre più innovativa, sostenibile e inclusiva”.

I laboratori

Nei giorni successivi, martedì 10 e mercoledì 11 dicembre 2019, si svolgeranno dei laboratori di progettazione partecipata, che daranno l’avvio ad ulteriori sviluppi didattici, sulla scia delle sollecitazioni che arriveranno dal convegno.

“Si intende attuare un’azione laboratoriale stabile ed aperta: una raccolta di testimonianze, orientata a costituire i nuclei prioritari di veri e propri itinerari didattici per l’anno scolastico in corso, che potranno evolvere grazie ai docenti ed agli educatori della rete, con un insieme coordinato di esperienze partecipative, in programma sin dal giorno successivo e da attuarsi a scuola, con tecniche d’interazione costruttiva d’ispirazione comunitaria” prosegue la dirigente.

“Raccoglieremo in tempo reale i discorsi, in forma di vero e proprio paesaggio visuale di scrittura, a cura dell’ arch. Fedele Congedo. Da esso verranno estratti gli elementi costruttivi di alberi di contenuti e di materiali, per i prossimi passi delle attività partecipative. Fra queste, segnaliamo un World Cafè, che programmiamo per febbraio e marzo 2020 e ulteriori azioni formative e operative, finalizzate ad alimentare la diffusione della conoscenza sui molteplici temi della sostenibilità ambientale, economica e sociale, attraverso piattaforme in scrittura condivisa, lungo la linea delle competenze della cittadinanza digitale”.

Per info contattare la direzione didattica del IV circolo di Lecce in via Cantobelli. Per i docenti: iscrizioni sulla piattaforma S.O.F.I.A.