Lezioni in classe e Dad su richiesta, così il Tar chiude il capitolo scuole in Puglia

Scuole aperte, ma con didattica a distanza attivabile su richiesta. È questa, in sintesi, la pronuncia del Tar di Bari, che in mattinata ha scritto l’ultima pagina del capitolo burrascoso sulle scuole, recependo l’ultima ordinanza con cui il presidente della Regione, Michele Emiliano, ha superato la precedente chiusura totale degli istituti pugliesi.

Resta in piedi, dunque, l’ordinanza 413 del 6 novembre 2020 con cui i cittadini che non vogliono la didattica in presenza per i propri figli possono chiedere la didattica a distanza. L’ordinanza precedente, quella con cui il 27 ottobre scorso si era decretata la chiusura totale delle scuole, è stata dichiarata priva di efficacia dopo l’emanazione del Dpcm del 3 novembre e la successiva ordinanza di adeguamento emanata dalla Regione. Per questo i giudici hanno considerato inutile procedere all’audizione di Emiliano, che aveva chiesto negli scorsi giorni di essere ascoltato in udienza.

Termina così, almeno per il momento, la polemica che aveva visto contrapposto il Ministero dell’Istruzione e il presidente della Regione Michele Emiliano. Colpito anche dalle critiche di una parte della comunità scolastica – studenti e genitori inclusi – che ha messo in scena proteste vigorose, giunte anche dinanzi ai plessi scolastici, per rivendicare l’inadeguatezza della didattica a distanza e l’insufficiente attenzione del governo regionale per le sorti degli studenti pugliesi.

Soddisfatto il Codacons Lecce. “Come già più volte anticipato il Codacons di Lecce, allo stato, pur non condividendo la seconda ordinanza n. 413/2020 della Regione Puglia, poiché intrisa di posizioni giuridicamente inaccettabili, esprime la propria soddisfazione per l’importante risultato raggiunto perché consente che le scuole restino aperte e consente ai bambini una serena partecipazione in presenza delle lezioni”, si legge in una nota.

“Alla luce della odierna decisione del TAR, il Codacons di Lecce valuterà le ulteriori iniziative a tutela ed in difesa dei diritti degli studenti e dei cittadini Salentini e Pugliesi”.