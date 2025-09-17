La Provincia al fianco degli studenti disabili, al via il servizio di integrazione scolastica

La Provincia di Lecce al fianco degli studenti fragili anche in questo nuovo anno scolastico, per offrire loro fondamentali attività di assistenza, di sostegno e di accompagnamento, finalizzate a garantire il diritto allo studio.

Partono da lunedì 22 settembre, infatti, le due fondamentali prestazioni che l’Ente di Palazzo dei Celestini fornisce alle famiglie del territorio: il Servizio di integrazione scolastica per gli studenti delle scuole superiori ed il Servizio di assistenza scolastica ed extra scolastica per studenti audiolesi e videolesi delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Lecce.

Tali servizi prevedono l’affiancamento, principalmente in orario scolastico, di operatori specializzati ai ragazzi con disabilità.

I beneficiari del Servizio di integrazione scolastica sono al momento circa 300 utenti che frequentano gli Istituti superiori di Lecce e provincia, mentre coloro che usufruiscono del Servizio di assistenza specialistica scolastica ed extra scolastica per studenti audiolesi e videolesi sono circa 100 utenti delle scuole di ogni ordine e grado del Salento.

Gli studenti che sono in possesso della certificazione di disabilità grave (ai sensi dell’art.3, comma 3 della legge 104/92) e che non usufruiscono ancora del servizio, possono accedervi presentando domanda alla Provincia di Lecce, utilizzando i moduli allegati nella sezione “Scuola e diritto allo studio” del sito istituzionale dell’Ente (www.provincia.le.it).

Inoltre, l’Ente provinciale ha avviato, a partire da ieri, martedì 16 settembre, in coincidenza con l’inizio del calendario scolastico regionale, anche il fondamentale servizio di Trasporto Assistito, che prevede il trasferimento casa-scuola e viceversa di tutti i ragazzi con disabilità che frequentano gli Istituti superiori.

Si tratta di un vero e proprio “servizio pubblico dedicato”, che si snoda su tutto il territorio provinciale e che, novità di quest’anno, è partito contestualmente per tutti i 158 ragazzi che ne hanno fatto richiesta.

Per la prima volta, infatti, il servizio ha avuto uno start uguale per tutti gli studenti beneficiari, garantendo alle famiglie un aiuto concreto, a supporto dell’inserimento scolastico di questa comunità studentesca.

Tutte le attività sono pianificate e organizzate dal Servizio Governance strategica e del Pnrr, Promozione territoriale e Welfare della Provincia di Lecce, guidato dal dirigente Roberto Serra.

Il presidente Stefano Minerva dichiara: “Nel corso degli ultimi anni, sulla base dell’analisi dei bisogni e dell’ascolto dei beneficiari, i servizi di assistenza e sostegno alle attività scolastiche ed extrascolastiche alla disabilità hanno offerto soluzioni ampie in termini di puntualità e di competenza, ben soddisfacendo le esigenze delle famiglie interessate. Il nostro impegno prosegue per affinare ed ottimizzare quanto già fatto, affinché si possano eliminare sempre di più gli ostacoli e i disagi dall’esperienza quotidiana di questi studenti e studentesse”.

