Lecce, ad agosto Sgm sfoltisce il traffico. Arriva la navetta dal Foro Boario al Centro cittadino

Buone notizie per il trasporto cittadino a Lecce, che si attrezza per l’arrivo dei turisti A partire dal 1 agosto e fino alla fine del mese, una navetta Sgm collegherà il parcheggio di interscambio del Foro Boario al Centro cittadino. A spingere questa iniziativa è l’imponente flusso turistico che si registra nel capoluogo salentino, sopratutto nei mesi estivi. È proprio a causa dell’elevato numero di macchine che la città è spesso “congestionata”.

Come si accede al servizio

Per usufruire del servizio sarà necessario acquistare presso i parcometri del parcheggio di interscambio del Foro Boario il biglietto giornaliero di sosta e trasporto (zona viola) al prezzo di 2 euro. Oltre a consentire la sosta, il ticket garantisce il trasporto con il nuovo servizio navetta per tutti i passeggeri dell’auto e l’accesso alla linea 29, che dal Foro Boario porta al centro ed alla Stazione Ferroviaria.

Orari e fermate

La navetta sarà attiva tutti i giorni dalle 18:00 all’1:00 con una frequenza di 15 minuti, facilitando non poco i visitatori che trascorrono le vacanze in Salento o i salentini che decidono di passare una serata nel capoluogo. Il percorso previsto per la navetta partirà dal Foro Boario e passerà per Viale De Pietro, Via XXV Luglio, Via Costa, Via Garibaldi e tornerà al Foro Boario, passando nuovamente per Viale De Pietro.

L’invito dell’Assessore De Matteis

“Per venire incontro ai tanti turisti ma anche ai cittadini leccesi, come Amministrazione abbiamo deciso di prevedere un servizio aggiuntivo di trasporto pubblico con una navetta che colleghi il Foro Boario al centro”, dichiara Marco De Matteis, assessore alla Mobilità urbana sostenibile. “L’invito che mi sento di rivolgere a tutti è proprio quello di approfittare del servizio, che, al prezzo di poco più di un’ora di parcheggio in centro, consente di liberarsi dallo stress del traffico e della ricerca di uno stallo libero, contribuendo a migliorare la qualità dell’aria e della vita di residenti e visitatori. Inoltre, a questo servizio sarà legato un provvedimento di anticipazione degli orari di attivazione delle fotocamere ztl alle ore 18. Dunque, per tutto il mese di agosto turisti e cittadini potranno godere delle straordinarie bellezze della nostra città, immersi nella splendida cornice barocca senza divincolarsi tra le automobili nei vicoli”.