Leccenews segnala, Sgm ci ripensa. Cancellati i parcheggi in curva al Fazzi

Una battaglia partita dalle pagine di Leccenews24.it arriva ad un punto di svolta. Solo pochi giorni fa al centro dell’attenzione mediatica erano finite le strisce blu davanti all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Stiamo parlando dei parcheggi a pagamento davanti al nosocomio del capoluogo salentino, insieme alle strisce gialle disegnate in curva, d’intralcio per moltissimi automobilisti e persino per le ambulanze che avrebbero rischiato di essere ostacolate dalle macchine parcheggiate in quel punto. E proprio oggi, dopo proteste e malcontenti generali, Sgm ha deciso di rimuovere le linee disegnate in curva.

Sono state giornate vorticose per la società di trasporti e per l’Amministrazione comunale che hanno dovuto far fronte alle lamentele poi diventate vere e proprie proteste. In prima linea contro il parcheggio a pagamento sui malati e le loro famiglie si era schierata l’associazione Salento Rinasce che già a luglio aveva denunciato le scelte perseguite: non si può far pagare ai cittadini la sosta in un luogo di necessità, quale è l’ospedale. Il “Vito Fazzi” non è un centro commerciale, si era detto: se qualcuno si reca al nosocomio è perché non ha altra scelta.

E il malcontento non si era esaurito nel mese estivo. Negli ultimi giorni la battaglia contro i parcheggi a pagamento si è intensificata, coinvolgendo sempre più cittadini e interessando anche la politica. È di questa mattina la protesta di Salento Rinasce insieme a Pronto Soccorso dei Poveri e al M5S che avevano spinto sulla tutela delle persone bisognose. E se da una parte c’erano i sostenitori dell’iniziativa del Comune, sottolineando che in tantissime altre città i parcheggi a pagamento davanti agli ospedali sono una realtà consolidata, dall’altra non si potevano ignorare difficoltà oggettive che andavano risolte al più presto.

A far storcere il naso, infatti, insieme ai parcheggi a pagamento, era stata la posizione delle strisce gialle, quelle per portatori di handicap. Questi parcheggi, posizionati in curva, erano d’intralcio per le ambulanze che proprio da dove le strisce gialle erano disegnate sfrecciano a tutta velocità. Ma per fortuna, il buonsenso ha prevalso e le proteste hanno raggiunto il loro obiettivo. Leccenews segnala e a colpi di manifestazione Sgm ci ripensa: missione compiuta, almeno per il momento.