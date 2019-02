Sicurezza stradale? A San Cesario arriva “GoSlow” il progetto del MotoClub Salentum Terrae

Una nuova tappa per “GoSlow, AneChianu”, un format sulla sicurezza stradale che scende in pista con il MotoClub Salentum Terrae, non per correre ma per informare.

Organizzato dal MotoClub Salentum Terrae e dal Comune di San Cesario di Lecce, il convegno “GoSlow”, è un’opportunità importante per la tematica in sé e per lo spessore dei relatori chiamati a partecipare.

Competenza ed esperienza al servizio della collettività

per promuovere la cultura della Vita

Il convegno, da non perdere, consentirà di ascoltare e conoscere da magistrati, consulenti tecnici, medici e istruttori FMI, le diverse sfaccettature di un argomento, la sicurezza stradale, di uno straordinario interesse sociale. Vari i temi che saranno affrontati, dalle normative alle conseguenze terribili di una guida maldestra o di atteggiamenti spavaldi.

Basta, infatti, un attimo di distrazione per riscrivere il proprio destino e quello di altri. Perché, spesso, dietro un sinistro stradale che ha come conseguenza lesioni gravi o addirittura la morte, c’è negligenza, imprudenza e superficialità.

Il progetto GoSlow

L’idea di questo progetto nasce in occasione del convegno di Festa della Municeddha su “Slow e Autenticità” e racchiude la filosofia del Motoclub Salentum Terrae secondo cui lo “slow” nella guida, amplifica la percezione di colori e profumi che la natura offre.

Tutto ciò consente di apprezzare e godere al meglio delle bellezze del territorio. La lentezza, dunque, come stile. Vivere “slow”: uno stile di vita che deve diventare anche uno stile di guida.

Da queste considerazioni e dalla volontà di diffondere, soprattutto tra i giovani, una guida consapevole, ha preso il via il progetto “GoSlow, AneChianu – Ama la Vita, guida con prudenza”.

Un progetto che il MotoClub Salentum Terrae porta nelle scuole e nelle piazze dei comuni del Salento con l’ambizione di far nascere, crescere e consolidare una “cultura della sicurezza stradale”.

“GoSlow” è controllo delle emozioni trasmesse dalla velocità, significa usare la testa, anche perché la strada è piena di pericoli dovuti a distrazione, imprudenza, negligenza e disattenzione.

“GoSlow” vuole trasferire alcune informazioni essenziali come il rapporto tra tempi di percezione del pericolo ed i tempi di reazione: se si rispetta il codice della strada, si rispettano gli altri e la Vita.

“GoSlow” è maturazione etica di un comportamento che pone il rispetto e l’amore per la vita sopra ogni cosa.

Il programma

Dopo i saluti di benvenuto del Sindaco di San Cesario, Fernando Coppola e l’introduzione al tema del presidente del MotoClub Salentum Terrae, Francesco Perulli, relazioneranno:

– Dott. Maurizio Saso – Presidente ANM di Le-Br-Ta

– Dott. Alessandro Prontera – Sost. Procuratore di Lecce

– Ing. Lelly Napoli – Consulente consulente tecnico per l’autorità giudiziaria

– Dott. Alberto Tortorella – Medico Legale

– Mino Costabile – Presidente FMI Puglia

– Dott. Aurelio Filippi Filippi – Presidente ACI Lecce

– Graziano Vantaggiato – Sindaco di Soleto

Interverranno l’ avv. Donatella Cazzato, Presidente Lions Club Tito Schipa Lecce; il dott. Cosimo Durante, Presidente Gal Terra d’Arneo; Rino Marzo, assessore di San Cesario; Leandro Rubichi, sindaco di Cannole e il dott. Sergio Rizzo, Presidente Lions Club Messapia Lecce

Appuntamento, dunque, questo pomeriggio alle 16.00 presso l’ex Distilleria “De Giorgi” a San Cesario di Lecce con “GoSlow, AneChianu”.

Il Convegno “GoSlow” sulla sicurezza stradale è organizzato in collaborazione con

– ACI Lecce

– Gal Terra d’Arneo

– Honda Mirto Moto

– Lions Club Lecce Messapia

– Lions Club Lecce Tito Schipa