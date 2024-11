Slot on line come trovare quelle con il payout più alto

Le slot online sono ormai un passatempo di moltissime persone. La facilità di accesso ai numerosi casinò non AAMS o nazionali, grazie anche alla diffusione di smartphone sempre più potenti, oltre ai minimi di puntata davvero bassi, ha fatto entrare questo modo di giocare nelle abitudini di moltissimi utenti. Tuttavia, può capitare che alcune piattaforme presentino dei problemi; ad esempio, se trovi planetwin365 bloccato oggi, esistono delle procedure per risolvere la situazione e continuare a giocare senza intoppi.

Va ricordato che stiamo sempre parlando di gioco d’azzardo, e per questo va trattato: le possibilità di vincita non sono certo a favore del giocatore. Tuttavia, esistono dei piccoli accorgimenti per fare in modo di aumentare, anche se di poco, le probabilità di vincita a nostro favore. Uno di questi è quello di cercare slot machine online con un payout elevato.

Il valore dell’RTP

Le slot machine non sono del tutto casuali, ma operano secondo precisi modelli matematici. Questi fanno in modo che la slot lavori sempre per garantire divertimento ai giocatori (pagando vincite) e guadagno ai gestori della macchina. Per questo il parametro più importante da valutare è quello del cosiddetto Return to Player (RTP).

L’RTP è una percentuale che quantifica quanto denaro immesso nella macchina viene erogato sotto forma di vincita. Le slot machine sono programmate per lavorare fino a raggiungere un valore RTP preimpostato su un determinato numero di giocate. Questa percentuale è sempre inferiore al 100% in quanto la parte mancante è il guadagno del casinò stesso.

Le slot machine online lavorano su percentuali di RTP più alte delle slot machine che si possono trovare nei casinò tradizionali. Le minori spese di gestione, specialmente se parliamo di casinò non AAMS, soggetti spesso a basse tassazioni, permettono di far lavorare slot machine con RTP più alti. Per esempio, oggi è facile trovare slot online con RTP superiore al 95%, mentre quelle tradizionali difficilmente arrivano all’85%. Il valore RTP si può conoscere facilmente controllando sul sito dell’azienda che ha realizzato la slot machine, oltre che su apposite pagine del casinò in cui si gioca.

La varianza

Va poi sottolineato che l’erogazione delle vincite di una slot non è lineare e prevedibile, altrimenti si perderebbe l’essenza del gioco d’azzardo stesso. L’erogazione delle vincite, detta varianza, è quindi imprevedibile e soprattutto l’RTP è un valore a cui la macchina deve arrivare al termine di un ciclo di giocate. Questo vuol dire che in specifici momenti la slot potrebbe lavorare a percentuali maggiori del 100%, in quanto ha incassato una cifra maggiore e deve rimettersi in pari per arrivare all’RTP impostato.

Le slot online nei casinò non AAMS

Oggi le migliori slot machine online si possono trovare nei casinò non AAMS, ovvero quelli che operano su scala internazionale accettando giocatori da molte nazioni del mondo. In questi casinò online si trova una scelta maggiore di slot e molte sono quelle con RTP molto elevati, spesso un paio di punti sotto al 100%. Al contrario, i casinò nazionali, che invece, vista la minore scelta di slot che possono proporre per via delle regolamentazioni italiane, sono spesso privi delle slot online con i più elevati RTP.

Inoltre, i casinò non AAMS hanno più libertà nel proporre le cosiddette slot progressive. Queste sono le slot machine che incorporano i jackpot, ovvero premi speciali che vengono accumulati giocata dopo giocata e assegnati in maniera del tutto casuale. In Italia questo tipo di slot è poco diffuso e molto limitato.

I giochi dei casinò online italiani

Al contrario dei casinò online internazionali, gli operatori italiani possono contare su una gamma inferiore di sviluppatori di slot online. Infatti, per proporre i giochi sui casinò italiani anche l’azienda che li produce deve possedere una licenza emessa dal nostro Paese oppure deve avvalersi dell’appoggio di qualche altro fornitore in regola con il nostro Paese. Entrambe queste soluzioni fanno lievitare i costi, e quindi molti sviluppatori non investono nel nostro Paese. Alla fine la situazione viene subita dai giocatori che si vedono costretti a usare dei casinò non AAMS per provare alcuni dei giochi migliori in circolazione.

Di contro, sempre per via della nostra regolamentazione, i casinò italiani sono obbligati a pubblicare sul sito tutte le percentuali di RTP degli ultimi 30 giorni di ogni gioco proposto sul sito. Questi sono dati statistici su quanto abbiano pagato le slot fino a quel momento e quindi è facile trovare dei valori RTP superiori a quanto impostato dallo sviluppatore della macchina. Questo perché sono dati parziali e indicano l’andamento della macchina nell’ultimo periodo di tempo.