Risparmio di tempo, uomini e mezzi, standardizzazione delle procedure e mappatura costante delle vie e degli incroci che possono essere più a rischio- incidenti stradali grazie ad un data base costantemente aggiornato e analizzato. E i cittadini potranno scaricare anche da remoto il fascicolo dell’incidente che li riguarda attraverso un’apposita procedura.

Arriva la rivoluzione digitale per il Corpo di Polizia Locale di Monteroni di Lecce grazie all’acquisizione del software Verbatel che offrirà varie applicazioni e vantaggi.

Gli incidenti saranno rilevati e digitalizzati all’istante, le procedure di Polizia Giudiziaria, le relazioni e gli atti interni, nonché la gestione della centrale operativa e gli interventi avverranno tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dalla società, Verbatel.

Soddisfatto il sindaco Mariolina Pizzuto: “Oggi segniamo un punto di svolta nella nostra idea di comunità e di sicurezza. La rivoluzione digitale che abbiamo voluto realizzare per la Polizia Locale rappresenta un passo avanti per Monteroni: un passo che parla di fiducia, di trasparenza, di rispetto per il lavoro degli agenti e per i diritti dei cittadini. In un mondo che corre veloce, abbiamo scelto di dotare i nostri agenti di strumenti all’avanguardia per renderli più efficienti e per permettere loro di operare con la massima professionalità. Crediamo che la tecnologia debba essere un alleato del bene comune: il nuovo sistema Verbatel non è solo un software, ma un ponte tra istituzioni e cittadini, un modo per garantire che la sicurezza e la legalità non siano mai ostacolate dalla burocrazia. La nostra amministrazione ha messo al centro la persona, e questo progetto è la prova concreta del nostro impegno quotidiano per Monteroni”.

Sottolinea il vicesindaco Massimiliano Manca: “Ogni giorno i nostri agenti di polizia locale, nonostante la carenza di organico alla quale l’Amministrazione comunale sta cercando di ovviare attraverso soluzioni strutturali, lavorano per garantire il controllo del territorio e la sicurezza urbana. Nell’ ottica di un totale ammodernamento dei mezzi e delle attrezzature che in questi anni sta interessando il Comando, sarà oggi più facile per gli agenti rilevare gli incidenti stradali, scambiare dati con le altre forze dell’ordine, svolgere atti tipici dell’ attività di polizia, restando costantemente collegati in tempo reale alla centrale operativa, grazie all’uso dei tablet e del software innovativi. Un impegno questo particolarmente importante che va nell’unica direzione di dare ai cittadini un servizio di polizia locale efficiente, moderno e in linea con le più avanzate polizie locali d’Italia. La sicurezza dei cittadini è una priorità sulla quale si continuerà ad investire senza indugio”.

Esprime grande soddisfazione anche il comandante della Polizia Locale, Patrich Sorge: “Con questi nuovi software gestionali, software che sul mercato sono il top di gamma, ho voluto, ancora una volta, dotare gli operatori del Comando di Polizia Locale di Monteroni di Lecce di mezzi idonei per operare sempre con la massima celerità operativa e con la massima professionalità”.

Ma vediamo nel dettaglio i contenuti della rivoluzione digitale.

Verbatel è un software integrato che consente di ottimizzare ed efficientare l’attività del Comando di Polizia Locale favorendo una miglior comunicazione tra cittadini e agenti, di digitalizzare dati e report così da permettere l’analisi dello storico e la condivisione delle informazioni tra uffici e pattuglie in strada e tanto altro.

Si è svolta presso i locali del Comando una due giorni di formazione, con la presenza del Responsabile formativo della società il dottor Simone Leo.

Il software coinvolgerà diversi ambiti operativi, con l’obiettivo generale di una gestione integrata, all’interno di un unico applicativo e in un’unica piattaforma, di tutte le attività del Comando.

Il suo utilizzo permetterà la digitalizzazione delle procedure, il monitoraggio delle attività, la raccolta di informazioni on site, con risparmio di tempo e di risorse, la standardizzazione delle procedure e l’analisi quantitativa e qualitativa delle attività svolte.

Ecco una parte degli strumenti operativi che saranno erogati dall’applicativo: