Obiettivo raggiunto, Soroptimist Maglie Sud Salento dona un saturimetro all’ospedale di Scorrano

Dopo il monitor per la terapia intensiva donato dall’associazione Promuovi Scorrano, l’Ospedale Veris delli Ponti riceve anche un saturimetro acquistato con la raccolta fondi promossa da Soroptimist Maglie Sud Salento.

L’organizzazione senza fine di lucro di service club che riunisce donne con elevata qualificazione in ambito lavorativo e opera attraverso progetti diretti all’avanzamento della condizione femminile, la promozione dei diritti umani, l’accettazione delle diversità, lo sviluppo e la pace ha organizzato nelle scorse settimane una campagna di solidarietà intitolata #prendiamocicura per aiutare, a distanza, chi si prende cura della nostra salute.

L’iniziativa del club nato i primi giorni di febbraio del 2020 è stata avviata attraverso la piattaforma più usata al mondo, ovvero www.gofundme.com, ed è ancora attiva: insostanza chiunque volesse fa incora in tempo a donare, anche con il contributo di pochi, pochissimi euro.

Soroptimist ha così regalato all’ospedale di Scorrano un’importante strumentazione tecnica: il saturimetro è stato consegnato dalla vicepresidente Luisa Puce, biologa nel centro ospedaliero, alla presenza del direttore sanitario Osvaldo Maiorano, medici e infermieri del reparto di terapia intensiva.

«Quando ho visto la foto ed ho realizzato che finalmente il nostro obiettivo è stato raggiunto mi sono emozionata – ha commentato la presidente Giusi Portaluri -. È il nostro primo step solidale e sono contenta di aver dato il mio contributo ed aver sensibilizzato insieme alle altre “sorores optimae”, le mie sorelle socie, tutti i nostri amici e contatti per raggiungere questo importante traguardo, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria”.

A Pasquetta, invece, il club Maglie Sud Salento ha lanciato la campagna dell’aperitivo solidale: 10 euro, il costo di un aperitivo, da donare all’Iban IT90 I052 6279 720C C003 1297 783 per acquistare un elettrocardiografo sempre per l’ospedale Veris delli Ponti. È ancora valida e chiunque volesse può dare il proprio contributo ed “offrire” un aperitivo per essere vicino da lontano.

Le socie, inoltre, hanno aderito al progetto di Soroptmist Italia “di solidarietà Covid 19” per l’acquisto di mascherine da destinare al reparto infettivi dell’ospedale di Galatina, in prima linea per questa pandemia.

«La capacità di prendersi cura – si legge nel messaggio – è la miglior competenza dell’essere umano. Mettiamola in gioco che fa bene a tutti! A chi la pratica e a chi la riceve. Sosteniamo le necessità del personale sanitario dei presidi ospedalieri e dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta del territorio del Sud Salento ai quali va tutta la nostra stima e gratitudine».