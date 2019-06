Sos incidente, arriva a Lecce il servizio di risarcimento completamente gratuito

Si sa che la burocrazia può intimidire anche i più tenaci. Ma per chi subisce un danno a causa di un incidente, a Lecce arriva un nuovo servizio, unico fino ad ora nel capoluogo barocco. Il 22 giugno, ore 18:00, sarà inaugurata una sede di Sos incidente – risarcimento garantito gratis. Si tratta di uno studio di infortunistica stradale che ha già 11 sedi in Italia. E ad ospitare la 12esima sede sarà proprio Lecce.

Gli obiettivi

Il servizio si rivolge alle vittime di incidente, sia stradale che privato, che molto spesso non hanno tutte le informazioni per affrontare al meglio le pratiche e l’iter burocratico da seguire per ottenere risarcimenti. E non solo da incidenti stradali, ma anche per malasanità, infortuni sul lavoro, infortuni condominiali e infortuni sportivi, per fare alcuni esempi. La differenza rispetto a rivolgersi ad un avvocato sta nelle spese. Chi si rivolge a Sos incidente, infatti, non dovrà anticipare nessuna spesa.

I vantaggi

Primo su tutti il costo. Per i clienti di Sos incidente è sempre gratuito. Il team dello studio di infortunistica offre le proprie prestazioni gratuitamente grazie ad un sistema innovativo, che vanta di una rete di convenzioni. E sono moltissimi, quindi, i vantaggi di cui il cliente beneficia, dalle visite mediche gratuite, alle riparazioni della carrozzeria della propria auto, senza spese da parte della vittima di incidente.

“Fino a qualche anno fa ci si rivolgeva ad un avvocato – dice Giuseppe Barbara, referente della sede di Lecce – ma ora, sopratutto da Roma in su, le cose stanno cambiando. Il vantaggio di rivolgersi a Sos incidente, per le vittime di incidente, è quello di affidarsi completamente a noi e di non dover fare fronte ad alcuna spesa, da parte dei nostri clienti. Saremo noi a seguire tutta la pratica, dalla A alla Z”.

Un’attività in forte espansione, che finalmente arriva anche a Lecce, in Via G. De Jacobis, 13. Per maggiori informazioni, è possibile contattare il servizio al numero 0832 302123o mandare una mail a lecce@sosincidente.it