La Fnp CISL Lecce attiva 6 sportelli di supporto agli anziani nel periodo estivo

L’estate, con le sue giornate assolate e il tempo libero, può essere un periodo difficile per gli anziani, spesso più esposti alla solitudine e all’isolamento sociale. Per contrastare questo fenomeno, la FNP CISL Lecce ha deciso di attivare sei sportelli dedicati ad offrire supporto e assistenza agli anziani su un’ampia gamma di tematiche.

Un ventaglio di servizi per ogni esigenza

Gli sportelli offrono una varietà di servizi per rispondere alle diverse esigenze degli anziani:

Sportello Ascolto: un servizio gratuito di ascolto e supporto psicologico, fornito da un psicoterapeuta, per contrastare la solitudine, la depressione e offrire sostegno anche ai care-giver. Lo sportello è attivo a Lecce, in Viale della Libertà, 79, su prenotazione. Per fissare un appuntamento è possibile chiamare il numero 0832.1527592.

Sportello di Comunità: nato nell’ambito del progetto “Lo Sportello di Comunità: la rete solidale di prossimità” – Bando Puglia Capitale Sociale 3.0, offre informazioni e assistenza su visite mediche, liste d’attesa in sanità e altri servizi socio-sanitari. Lo sportello è aperto a Lecce, in Viale della Libertà, 66/b, dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00. Per contattare lo sportello è possibile chiamare il numero 0832.311736.

Sportello Info-Previdenza: fornisce informazioni e consulenza su questioni previdenziali, aiutando gli anziani a navigare nel complesso mondo delle pensioni e dei diritti connessi. Lo sportello è attivo a Lecce, in Viale della Libertà, 79, ogni lunedì e venerdì dalle 9:00 alle 12:00. Per informazioni è possibile contattare il numero 0832.1527592.

Sportello Consumatori: in collaborazione con Adiconsum Lecce, offre assistenza e tutela in materia di bollette di luce, gas e acqua, oltre a fornire informazioni sui diritti dei consumatori. Lo sportello è aperto a Lecce, in Viale della Libertà, 79, ogni martedì e giovedì dalle 10:00 alle 12:00. Per maggiori dettagli è possibile contattare il numero 0832.1527592.

Sportello Socio Digitale: un servizio di tutoraggio per facilitare l’accesso ai servizi digitali, rivolto a chi ha difficoltà ad utilizzare sportelli online. Lo sportello offre formazione e supporto pratico per navigare in autonomia nel mondo digitale. È attivo a Lecce, in Viale della Libertà, 66/b, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00. Per informazioni è possibile contattare il numero 0832.311736.

Sportello per il diritto di famiglia: offre consulenza e informazioni su tematiche relative al diritto di famiglia. Lo sportello è attivo a Lecce, in Viale della Libertà, 79, su prenotazione. Per fissare un appuntamento è possibile chiamare il numero 0832.1527592.

Un’iniziativa strategica contro l’isolamento degli anziani

L’iniziativa della Fnp CISL Lecce rappresenta un passo importante nella lotta contro la solitudine e l’isolamento degli anziani, soprattutto durante il periodo estivo. Offrendo un’ampia gamma di servizi e un supporto concreto, gli sportelli si pongono come un punto di riferimento fondamentale per gli anziani salentini, aiutandoli ad affrontare con maggiore serenità le sfide della quotidianità e a sentirsi parte attiva e integrata nella comunità.

L’impegno della FNP CISL LECCE si inserisce in un quadro più ampio di iniziative volte a promuovere il benessere degli anziani e a contrastare il fenomeno della solitudine. Un tema di grande attualità che richiede la giusta attenzione e la giusta cura.

“L’estate, per molti anziani, può essere un periodo di grande solitudine in cui maggiore è l’isolamento sociale – afferma Antonio Zippo, Segretario Generale Fnp Cisl Lecce -. Purtroppo le reti di supporto si assottigliano. Per questo abbiamo ritenuto di attivare sei sportelli di supporto. Al via anche l’iniziativa della navetta della solidarietà in collaborazione con Anteas Lecce e Anteas Palmariggi, al servizio degli anziani che hanno bisogno della consegna a domicilio dei medicinali o che necessitano di essere accompagnati alle strutture sanitarie di cura”.