Per 233 dipendenti precari della Asl di Lecce, arriva la stabilizzazione

L’Azienda Sanitaria Locale di Lecce, stabilizza 233 dipendenti precari.

Con delibera n° 822 del 24/11/23, la Direzione Strategica, in linea con le indicazioni della Regione Puglia, stabilizza con contratto a tempo indeterminato, a partire dal 1 dicembre 2023, 233 dipendenti in possesso dei requisiti previsti dall’art 1. comma 268 (lettera B) della Legge di Bilancio 30 dicembre 2021 e successive modificazioni.

La stabilizzazione riguarda: 14 dirigenti medici, 10 dirigenti biologi, 2 dirigenti tecnico alimentare, un dirigente amministrativo, 123 infermieri, 14 ostetriche, 17 tecnici di radiologia, un tecnico della prevenzione, un logopedista, 5 fisioterapisti, 17 collaboratori amministrativi, due collaboratori tecnico ambientale, un giornalista, 19 operatori tecnici spec. autista ambulanza, 5 operatori tecnici autista, un operatore tecnico specializzato.

“Con questo provvedimento diamo stabilità e solidità al lavoro di operatori, fino ad oggi a tempo determinato, che da diverse postazioni hanno dato un apporto significativo alla nostra Azienda. Valorizziamo quindi esperienze e competenze. Ringrazio la Direzione Amministrativa e l’Area Gestione del Personale per il certosino lavoro di analisi e di ricognizione condotto in questi mesi, sempre in sinergia e in cooperazione con la Regione Puglia” ha dichiarato il Direttore generale Stefano Rossi.

Gli operatori in possesso dei requisiti ma al momento non in servizio verranno stabilizzati con provvedimento successivo come disposto da DGR n. 1431 del 19/10/2023.