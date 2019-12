Strage della Grottella, una ‘corona di fiori’ per ricordare le guardie giurate che hanno perso la vita

Era il 6 dicembre 1999, quando il Santuario della Grottella legato da un’antica leggenda a San Giuseppe da Copertino, il Santo dei Voli, fu teatro di una sanguinosa rapina firmata dagli uomini della Sacra Corona Unita. Il piano architettato per impossessarsi del furgone portavalori ‘carico’ di denaro diretto ai vari uffici postali per il pagamento delle pensioni doveva essere portato a termine a qualsiasi costo. Per i criminali due miliardi delle vecchie lire valevano qualche vita persa. Il bilancio fu amaro: tre guardie giurate – Luigi Pulli, Rodolfo Patera e Raffaele Arnesano – persero la vita nell’assalto. Una strage, la strage della Grottella come è ricordata.

L’assalto

Sono passati vent’anni da quella mattina. L’orologio aveva da poco segnato le 7.00, quando sei vigilantes si sono ritrovati, improvvisamente, nell’inferno. Tre erano a bordo del primo furgone ‘spinto’ dai malviventi contro il guard-rail. L’impatto è stato violentissimo e il conducente Luigi Pulli, 52enne di Veglie, muore sul colpo.

Gli altri tre si trovavano nel secondo furgone “attaccato”. Chi si trovava al volante intuisce di essere finito in una trappola e tenta una disperata inversione a U, ma le auto sono tante, troppe e la manovra è inutile.

I malviventi, a quel punto, cercano di aprire il portellone a colpi di kalashnikov, ma i proiettili non bastano e decidono di passare all’esplosivo. Nello scoppio perdono la vita Rodolfo Patera di 32 anni e Raffaele Arnesano, di 37. Resta miracolosamente illeso Giuseppe Quarta, che era con loro. Feriti anche Giovanni Palma e Flavio Matino. Ce la faranno.

Con il campo libero da ‘interferenze’, il commando passa al bottino, ma riescono a portare via solo la cassaforte del primo furgone. L’altra è rimasta incastrata tra le lamiere del furgone esploso. Probabilmente sarebbe rimasta senza ‘colpevoli’ se il boss Vito dichiarazioni Di Emidio non avesse fatto nomi e cognomi di mandanti e membri del commando.

La cerimonia

Ogni anno, i colleghi scampati a quell’agguato ricordato come tra i più efferati ricordano i compagni morti. Anche questa mattina, si sono ritrovati davanti al monumento-ricordo collocato sulla strada che conduce a San Donato per deporre una corona di fiori. Presenti anche i rappresentanti istituzionali dei due comuni legati alla strage (Veglie e Copertino), un gruppo di studenti e i familiari.