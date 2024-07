Terme di Santa Cesarea, sindacati sul piede di guerra. Al via un nuovo incontro

Cresce la preoccupazione tra i lavoratori delle Terme di Santa Cesarea per il futuro della società. Venerdì 12 luglio, alle ore 12.00, è previsto un nuovo incontro tra Regione e Comune per discutere del trasferimento delle quote societarie, dopo il rinvio senza preavviso dello scorso 28 giugno.

Preoccupazione per il futuro e ritardi nei pagamenti

I sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil chiedono che l’incontro sia finalmente concreto e porti a soluzioni definitive. “Ci auguriamo che non ci siano ulteriori slittamenti”, affermano Daniela Campobasso (Filcams Cgil Lecce), Marcello Frassanito (Fisascat Cisl Lecce) e Giacomo Bevilacqua (Uiltucs Uil). “I lavoratori sono preoccupati per il futuro e non meritano ulteriori rinvii”.

Oltre all’incertezza sul futuro, i dipendenti lamentano anche il ritardo nel pagamento degli stipendi. Le ultime tre mensilità (quattordicesima compresa) non sono ancora state erogate, aggravando la già difficile situazione economica dei lavoratori.

I sindacati chiedono l’intervento della politica

I sindacati invitano la politica a prendere posizione a favore dei lavoratori e a sostenere le loro richieste. “Invitiamo gli esponenti politici a sposare la causa dei lavoratori e delle lavoratrici delle Terme”, dichiarano i sindacalisti. “Chiediamo che si impegnino per raggiungere un equilibrio, verso l’alto, dei livelli di stabilità contrattuale per tutti i dipendenti”.

L’appello all’unità

I sindacati lanciano un appello all’unità tra i lavoratori, invitandoli a non farsi dividere dalle differenze contrattuali esistenti. “Limitarsi a registrare le differenze è pericoloso perché alimenta dissidi”, affermano. “Molto più complicato è tenere insieme le istanze di tutti e tutelare i diritti di ciascuno. La politica dovrebbe impegnarsi per raggiungere un equilibrio contrattuale per tutti i lavoratori, piuttosto che alimentare divisioni”.

Venerdì il nuovo incontro: la speranza per un futuro migliore

L’incontro di venerdì 12 luglio rappresenta un’importante occasione per fare chiarezza sul futuro delle Terme di Santa Cesarea e per trovare soluzioni concrete ai problemi dei lavoratori. I sindacati e i dipendenti sperano che questa volta la politica sia dalla loro parte e che si apra la strada per un futuro più stabile e sicuro.