Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, a Tiggiano gli studenti incontrano l’Arma

L’iniziativa, presso l’istituto Biagio Antonazzo. E’ intervenuto il Comandante della Compagnia Carabinieri di Tricase, Capitano Antonio Alaia

Nel pomeriggio del 10 febbraio scorso, presso l’Istituto Comprensivo “Biagio Antonazzo” di Tiggiano, si è svolto un incontro dedicato ai temi della legalità e dei fenomeni prevaricatori tra minori, promosso in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo.

L’iniziativa, voluta dal Dirigente Scolastico  Fernando Simone e realizzata in collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Tricase, era rivolta ai genitori degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado. All’incontro hanno partecipato circa 70 persone tra genitori, docenti, psicologi, pediatri e autorità locali.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco, sono intervenuti i professionisti del settore e il Comandante della Compagnia Carabinieri di Tricase, Capitano Antonio Alaia. L’Ufficiale ha illustrato i principali profili normativi legati ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, soffermandosi sulle condotte più ricorrenti, sulle responsabilità connesse e sulle possibili conseguenze in ambito penale e civile.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre evidenziato il ruolo centrale della famiglia quale primo presidio educativo, fornendo indicazioni utili per riconoscere eventuali segnali di disagio nei minori e favorire un uso consapevole delle tecnologie digitali e dei social network.

L’iniziativa rientra nel più ampio quadro delle attività di prevenzione promosse dall’Arma dei Carabinieri, finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e alla tutela dei minori.

