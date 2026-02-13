Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, a Tiggiano gli studenti incontrano l’Arma

Nel pomeriggio del 10 febbraio scorso, presso l’Istituto Comprensivo “Biagio Antonazzo” di Tiggiano, si è svolto un incontro dedicato ai temi della legalità e dei fenomeni prevaricatori tra minori, promosso in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo.

L’iniziativa, voluta dal Dirigente Scolastico Fernando Simone e realizzata in collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Tricase, era rivolta ai genitori degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado. All’incontro hanno partecipato circa 70 persone tra genitori, docenti, psicologi, pediatri e autorità locali.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco, sono intervenuti i professionisti del settore e il Comandante della Compagnia Carabinieri di Tricase, Capitano Antonio Alaia. L’Ufficiale ha illustrato i principali profili normativi legati ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, soffermandosi sulle condotte più ricorrenti, sulle responsabilità connesse e sulle possibili conseguenze in ambito penale e civile.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre evidenziato il ruolo centrale della famiglia quale primo presidio educativo, fornendo indicazioni utili per riconoscere eventuali segnali di disagio nei minori e favorire un uso consapevole delle tecnologie digitali e dei social network.

L’iniziativa rientra nel più ampio quadro delle attività di prevenzione promosse dall’Arma dei Carabinieri, finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e alla tutela dei minori.