Nel Castello Aragonese presentato il libro “Dogane, Doganieri e Fiamme Gialle di Otranto”

Mercoledì 11 febbraio 2026, presso il Castello Aragonese di Otranto, alla presenza del Comandante Regionale Puglia della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Guido Mario Geremia, del sindaco della città idruntina, Francesco Bruni e delle massime Autorità locali civili e militari, è stato presentato il libro “Dogane, Doganieri e Fiamme Gialle di Otranto”, scritto dal Colonnello (in ausiliaria) Gerardo Severino, già Direttore del Museo Storico del Corpo e dal Luogotenente Marco Di Lisio della Compagnia di Otranto.

L’opera rappresenta un omaggio della Guardia di Finanza a Otranto, evidenziando la presenza secolare del Corpo nella “Città dei Martiri”, che un tempo fu il capoluogo della storica Terra d’Otranto. Questo progetto valorizza il lavoro instancabile e silenzioso degli uomini e delle donne delle Fiamme Gialle, che operano nella Compagnia e nella Sezione Operativa Navale. La ricostruzione è stata effettuata con meticolosa pazienza, nel rispetto della verità storica, esaminando le carte d’archivio e portando alla luce fatti frequentemente trascurati o dimenticati dalle narrazioni giornalistiche.

Otranto, la città più orientale della Penisola, è stata palcoscenico di aspre battaglie tra generazioni di Finanzieri e contrabbandieri, briganti e uomini dediti a attività illecite, sempre al servizio di diverse Corti e Regni. I Finanzieri hanno costantemente offerto supporto alle comunità locali, sia a terra che in mare, spesso operando nell’ombra delle cronache e lontano dai riflettori.

Gremita la sala triangolare del Castello Aragonese non solo di Finanzieri in servizio e in congedo, ma anche di numerose persone interessate a conoscere una parte di storia fino ad oggi poco conosciuta, come emerge dalle oltre 350 pagine dell’opera presentata.

L’incontro è stato aperto dai saluti istituzionali del Sindaco di Otranto, a seguire l’intervento del Comandante Regionale Puglia, Gen. D. Guido Mario Geremia, che ha plaudito all’iniziativa, complimentandosi con gli autori per il loro prezioso contributo.

La presentazione è stata inoltre arricchita dalla presenza del saggista Mario Cazzato, Segretario della Società storica di Terra d’Otranto, che ha fornito una importante testimonianza sulla storia locale.

Il giornalista Gianfranco Lattante ha moderato gli interventi, concludendo la serata con alcune riflessioni finali.