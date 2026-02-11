La Polizia Stradale di Lecce si trasferisce, operativa load nuova sede di Via Vernole

Importanti novità per la viabilità e la sicurezza nel capoluogo salentino. La Sezione della Polizia Stradale di Lecce ha ufficialmente completato il trasferimento presso i nuovi locali situati in via Vernole 36, all’angolo con via Catanzaro.
Questo spostamento non rappresenta solo un cambio di indirizzo logistico, ma una vera e propria evoluzione strategica per il controllo del territorio e l’efficienza dei soccorsi.
La nuova caserma abbandona il centro cittadino per spostarsi in una zona nevralgica per la circolazione extraurbana. Gli utenti possono ora recarsi presso gli uffici di via Vernole per tutte le pratiche e le necessità connesse ai servizi di competenza della Stradale.
La nuova collocazione della Polizia Stradale è stata studiata per ottimizzare i tempi di reazione delle pattuglie. Ecco i principali vantaggi operativi della struttura:
Situata vicino all’uscita 9A della tangenziale est e all’arteria di via Merine (che collega la città alle marine adriatiche), la sede permette ai mezzi di soccorso di immettersi rapidamente sulle strade a scorrimento veloce.
Evitando l’attraversamento del congestionato centro urbano di Lecce, le pattuglie possono garantire una maggiore rapidità interventi di emergenza, riducendo i tempi di arrivo in caso di incidenti o criticità stradali.
La posizione facilita il pattugliamento dei tratti stradali più frequentati, migliorando sensibilmente la qualità dei servizi di controllo e la sicurezza della circolazione su tutto il territorio provinciale.