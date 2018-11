Tommy Miglietta, il giovane di soli 10 anni che rende orgoglioso il Salento

Conosciuto ormai a livello internazionale per la sua bravura nel suonare il tamburello, Tommy Miglietta, abitante di Lizzanello di soli 10 anni, riceverà il riconoscimento “Premio 100 Eccellenze Italiane”.

La consegna di quest’ultimo avverrà a Roma, proprio nel pomeriggio di oggi, nella Sala della Lupa il 29 novembre 2018 dalle ore 16:30 alle ore 20:00.

Eppure questo non è l’unico successo ottenuto dal ragazzo, il quale ha già dimostrato il suo talento in più di 200 concerti, tra cui la tournèe internazionale a New York, Budapest, Malta, Vienna e Londra; il tour a Roma, Taormina, Verona e Pompei e in Russia, dove si è esibito insieme alla sua band Kuntèo presentando il suo primo disco intitolato “Madre Terra”.

E’ stato anche ospite in “I Fatti Vostri” e in “Little Big Show”, condotti rispettivamente da Magalli su Rai Due e Gerry Scotti su Canale 5.

Iniziò a suonare il tamburello all’età di 4 anni e la batteria intorno ai 6, entrando a far parte della band “Terre del Sud” come batterista, dopo aver migliorato la sua tecnica. Il tamburellista ha l’obiettivo di far conoscere il Sud con musica, cultura e tradizioni in tutto il mondo; è per questo motivo che il riconoscimento rappresenta il raggiungimento di un traguardo per il piccolo Tommy, in quanto si tratta di un progetto finalizzato a valorizzare il Made in Italy vinto anche da personaggi come Renato Balestra, celebre stilista italiano.

di Maria Chiara Cipressa – Alessia Tommasi