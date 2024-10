Terzo Semilampo San Sabino, Lecce si prepara alla sfida degli scacchi!

Lecce si prepara a una entusiasmante sfida scacchistica!

Il circolo FSI Lecce Scacchi ASD, in collaborazione con la Parrocchia di San Sabino, ha organizzato il III° Semilampo S. Sabino – d’Inizio Autunno. Un evento imperdibile per tutti gli appassionati di scacchi, dai principianti agli esperti.

Il torneo, di carattere promozionale e amatoriale, è aperto a tutti e si svolgerà domenica 27 ottobre 2024 presso la Parrocchia di San Sabino, in piazza san Sabino 1. Per permettere a tutti di partecipare, il torneo è diviso in due categorie:

Open A: Per giocatori con Elo superiore a 1500 e intermedi.

Open B: Dedicato ai principianti assoluti, con Elo inferiore a 1500.

Le iscrizioni verranno accettate fino al raggiungimento dei 60 posti disponibili e si consiglia la preiscrizione entro venerdì 25 ottobre al numero 3271730897. La chiusura definitiva delle iscrizioni avverrà alle ore 15:30 del giorno del torneo, con inizio del primo turno alle 15:40.

Regolamento per entrambi gli Open

– Iscrizione: 7€ (ridotto 5€ per soci e U18)

– Tempo di gioco: 12+5

– Turni: 6