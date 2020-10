‘L’amore sape ‘rriare’, l’inno alla vita all’ombra di Torre Lapillo nella filastrocca di Miriam Perrone

E’ una foto-affresco di Claudio de Marco a ispirare la filastrocca domenicale di Miriam Perrone. Siamo a Torre Lapillo, all’ombra della meravigliosa torre che al tramonto raccoglie pensieri e segreti nascosti. Un giovane pensieroso affida i suoi dolori d’amore al silenzio interrotto soltanto dal rumore di sottofondo del mare. ‘Non soffrire, ragazzo, hai la vita davanti e l’amore arriverà quando troverai un altro cuore che saprà prendersi cura del tuo’. Un inno alla vita, dunque, che non significa assenza di dolore ma capacità di superare le difficoltà, anche e soprattutto quelle inaspettate. Non si può vivere senza cercare la propria anima gemella ed il nostro cuore cerca solo un albero che sappia accoglierlo e dargli frescura dall’afa rovente delle preoccupazioni che affrontiamo nel nostro cammino.

Cielu e mare ti oru dipinti,

nu carusu sulla riva cu li musi

strinti.

Na torre ‘mpizzata e crusitusa,

ca ti li pinsieri te nu poeta

‘ddenta musa.

Carusu! Ce t’e’ successu?

Sta leggu nu pinsieri mutu ruessu.

Si tratta ti amore?

Perché sta bbisciu ca lu core

ti sta ddole.

Sienti a mie fiu miu,

tatte luce finché si ‘bbiu.

Te nnanzi tieni na vita,

sacci ca lu core ama, chiange e rrita.

Finché nu ttroa riparu

sutta n’autru core sanu,

tie nu te firmare

l’amore sape rriare,

in tutti dri cori ca lu sapune trattare.

Iou su vecchiu e stancu,

ci ncera la donna ca tantu aggiu amata,

sutta stu cielu, la nvitava pe nu tangu.

Mo ane…iti ce ti sta spetta,

allu tulore ‘nnu ni tare chiui retta…

Traduzione

Cielo e mare d’oro dipinti

un giovane sta sulla riva del mare con le labbra serrate.

Una torre che si staglia curiosa

diventa musa ispiratrice dei pensieri di un poeta.

‘Giovane che ti è successo? Mi sembra di intravedere un pensiero molto grande

che ti attraversa la mente.

Si tratta di amore? Vedo che il cuore ti fa male!

Ascoltami, figlio mio.

Datti luce finchè vivi.

La vita è davanti a te,

sappi che il cuore ama, piange e grida.

Fino a quando non trova riparo,

sotto ad un altro cuore buono.

Tu non fermarti, l’amore sa arrivare

in tutti quei cuori che sanno averne cura.

Io sono vecchio e stanco,

se fossi qui la donna che ho tanto amato,

la inviterei sotto a questo cielo per un tango.

Adesso vai, vai incontro a ciò che ti sta aspettando

e non prestare ascolto al dolore’.