Il Poliambulatorio di Otranto si sposta temporaneamente per l’avvio dei lavori della “Casa di Comunità”

Importanti novità per i cittadini di Otranto e per i turisti che scelgono la località salentina. A partire da fine luglio, il Poliambulatorio di Otranto subirà un trasferimento temporaneo dei suoi servizi sanitari.

Questa riorganizzazione è necessaria per consentire l’avvio dei lavori di realizzazione della tanto attesa “Casa di Comunità” in via San Giuseppe.

La costruzione della “Casa di Comunità” rientra in un più ampio piano di potenziamento e riorganizzazione dell’assistenza sanitaria territoriale. L’obiettivo è creare una struttura moderna e integrata, in grado di offrire ai cittadini un punto di riferimento unico per le proprie esigenze di salute, con servizi più vicini al territorio e facilmente accessibili.

Dove Trovare i Servizi Durante il Periodo dei Lavori?

La ASL Lecce, in collaborazione con il Comune di Otranto e la Misericordia di Otranto, ha già predisposto le nuove sedi temporanee per garantire la continuità dei servizi essenziali. Ecco nel dettaglio dove saranno allocati i principali servizi:

Il servizio di emergenza urgenza sarà trasferito nei locali messi a disposizione dal Comune di Otranto in Via Antonio Sforza. Assistenza Sanitaria Estiva Turistica e Centro Prelievi: Entrambi i servizi saranno disponibili presso la sede della Misericordia di Otranto.

La cittadinanza sarà tempestivamente informata sulla data esatta dell’effettivo trasferimento dei servizi non appena questa verrà ufficialmente comunicata dalla ASL. Si raccomanda di prestare attenzione ai canali di comunicazione istituzionali per ricevere gli aggiornamenti in tempo reale.