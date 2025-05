Prevenzione delle truffe ad anziani, a Barbarano del Capo un incontro con i Carabinieri

Nella giornata di ieri si è svolta un’importante iniziativa presso la chiesa parrocchiale “San Lorenzo” di Barbarano del Capo, organizzata dal Comune di Morciano di Leuca in collaborazione con il Comando Provinciale Carabinieri di Lecce, nell’ambito delle iniziative finalizzate a contrastare la diffusione del fenomeno criminale delle truffe consumate in danno delle persone anziane.

L’evento ha visto la partecipazione attiva dei cittadini, in particolare degli anziani, che sono spesso i più vulnerabili alle insidie dei truffatori.

La serata è stata aperta dai saluti istituzionali del Sindaco, il quale ha sottolineato l’importanza di iniziative come queste nel rafforzare la sicurezza della comunità.

Successivamente, il Maresciallo Maggiore Tommaso Chezza, Comandante della Stazione di Salve, ha fornito preziose informazioni e consigli pratici per proteggere i cittadini dai raggiri e dalle truffe.

L’obiettivo principale dell’incontro è stato quello di sensibilizzare gli anziani riguardo ai rischi legati ai raggiri, non solo in casa, ma anche nei luoghi pubblici e online.

Durante la serata, sono state illustrate semplici regole di comportamento da seguire per prevenire furti, rapine e frodi: dall’attenzione ai segnali di allerta quando si ricevono offerte allettanti, fino alla prudenza nell’utilizzo dei mezzi di trasporto e di Internet.

I militari hanno ribadito l’importanza della collaborazione tra le forze dell’ordine e i cittadini per garantire un ambiente più sicuro. È fondamentale che la comunità si senta parte attiva nella lotta contro la criminalità, denunciando comportamenti sospetti e seguendo le indicazioni fornite dagli esperti. In un’epoca in cui le truffe si evolvono rapidamente e prendono forme sempre più sofisticate, eventi come quello di ieri rappresentano un passo importante per aumentare la consapevolezza e la preparazione dei cittadini.

I Carabinieri di Lecce continueranno a promuovere simili iniziative, con l’intento di costruire una rete di sicurezza sempre più solida e reattiva.

Per ulteriori informazioni, si potrà contattare la Stazione dei Carabinieri più vicina o a visitare il sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri.