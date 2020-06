Regalare l’ultimo giorno di scuola agli alunni che finiscono un ciclo di studi. A Montesano Salentino ci provano

Consentire l’ultimo giorno di scuola ‘in presenza’ ai bambini e ai ragazzi che quest’anno saluteranno i loro insegnanti per andare incontro ad un nuovo percorsi di studi.

È questo l’obiettivo al quale stanno lavorando l’Amministrazione Comunale di Montesano Salentino e il suo sindaco Giuseppe Maglie.

Ed è quello che in tanti vorrebbero in ogni comune del Salento. Sono molte, moltissime le famiglie che, infatti, sulla base dell’andamento della curva epidemiologica che continua a migliorare di giorno in giorno, desidererebbero poter concedere ai loro figli, in maniera particolare a chi finisce un ciclo di studi (la scuola dell’infanzia, quella Elementare o la Media) di poter incontrare i propri compagni e i propri insegnanti con cui magari, dopo tante esperienze, corrono il rischio di non incontrarsi più.

Certo, tutto deve essere fatto in sicurezza e nel rispetto delle norme sul distanziamento. Ma è indubbio che se si dovessero rispettare tutte le procedure necessarie, sarebbe davvero bello che alunni e docenti che hanno concluso un percorso di studi potessero incontrarsi e salutarsi. Darsi un reciproco in bocca al lupo e augurarsi buone vacanze, magari in un’aula all’aperto.

A Montesano Salentino stanno lavorando per questo.

«Sono passati quasi tre mesi dal giorno in cui i cancelli della scuola si sono chiusi – ha scritto in una nota il Sindaco Giuseppe Maglie -. Sono stati mesi in cui abbiamo convissuto con la preoccupazione, la paura, con l’angosciante consapevolezza di aver perso quella ‘normalità’ che abbiamo imparato ad apprezzare e a desiderare e che, solo in quest’ultimo periodo, lentamente riassaporando.

Ma permettetemi di dirvi che, a mio avviso, i veri eroi sono stati soprattutto i nostri bambini e i nostri ragazzi, i quali sono riusciti a sopportare tutto ciò senza mai lamentarsi, senza demoralizzarsi e soprattutto senza mai rinunciare alla bellezza del Sapere, anche attraverso un semplice schermo di un computer.

Per questo, come Amministrazione Comunale, abbiamo deciso che i bambini e i ragazzi che quest’anno saluteranno gli insegnanti per andare incontro ad un nuovo percorso di studi, abbiano diritto ad avere il loro ULTIMO giorno di scuola, abbiano la possibilità di guardarsi negli occhi con i loro insegnanti e non tramite uno schermo e potersi quantomeno salutare prima delle meritate vacanze.

Stiamo lavorando per questo: immaginare un’aula all’aperto per regalare loro un ultimo giorno di scuola in totale sicurezza».