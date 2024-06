Un anno senza il Cavaliere, l’Italia ricorda Silvio Berlusconi

Un anno è trascorso da quando l’Italia ha salutato per sempre un personaggio iconici e controverso come Silvio Berlusconi. Amatissimo e odiatissimo, senza misura, ‘il Cavaliere’, come era affettuosamente soprannominato, si è spento il 12 giugno 2023 all’età di 86 anni, lasciando un vuoto grande nel panorama politico e mediatico italiano.

Un imprenditore visionario e un leader carismatico

Nato a Milano nel 1936, Berlusconi ha costruito un impero economico, diventando uno degli uomini più ricchi d’Italia. La sua Fininvest e poi Mediaset hanno rivoluzionato il mondo dei media, creando un gruppo televisivo che ha dominato il panorama italiano per decenni con Canale 5, Rete 4 e Italia 1.

Ma il Cavaliere non era solo un abile imprenditore. Nel 1994, a sorpresa, scese in campo in politica, fondando Forza Italia e conquistando il consenso di milioni di italiani. Divenne Presidente del Consiglio per ben quattro volte, guidando l’Italia in alcuni dei periodi più complessi della sua storia recente.

La condanna per frode fiscale

Implicato in tante vicende giudiziarie, al punto che la figlia Barbara nei giorni scorsi ha accusato la Magistratura di un’ autentica persecuzione, il cosiddetto ‘processo Mediaset‘ è stato l’unico che lo abbia visto soccombere con una sentenza di condanna in via definitiva a quattro anni di carcere, di cui 3 condonati per l’indulto, in decenni di battaglie giudiziarie. Fu quella condanna a portarlo addirittura all’ ‘espulsione’ dal Parlamento. Un epilogo a cui si arrivò il 19 ottobre 2013 a oltre 10 anni di distanza dall’inizio delle indagini e con un giudizio di primo grado durato quasi 6 anni.

Berlusconi e il Milan

Nel mondo dello sport la storia di Berlusconi è legata a doppio filo a quella del Milan. Il 20 Febbraio 1986 Berlusconi rilevò il controllo dell’A. C. Milan che condusse in pochi anni dallo spettro del fallimento al vertice assoluto del calcio mondiale.

Questi i successi maturati sotto la sua presidenza: 8 Scudetti, 5 Coppe dei Campioni/Champions League, 3 titoli mondiali per club, 6 Supercoppe italiane, 5 Supercoppe europee ed 1 Coppa Italia per un totale di 28 trofei.

Un personaggio controverso, ma indimenticabile

La figura di Berlusconi è sempre stata circondata da polemiche e scandali. I suoi detrattori lo accusavano di conflitto d’interessi, di abuso di potere e di comportamenti immorali. Tuttavia, i suoi sostenitori ne apprezzavano il carisma, la generosità e la capacità di comunicare con la gente comune.

Un’eredità complessa

Indipendentemente dalle opinioni politiche, non si può negare che Berlusconi abbia lasciato un segno indelebile nella storia italiana. Ha cambiato il modo di fare politica, ha influenzato la cultura popolare e ha contribuito a modernizzare il Paese.

Un anno senza il Cavaliere

Nel primo anniversario della sua scomparsa, l’Italia ricorda Silvio Berlusconi con un misto di affetto, rimpianto e gratitudine. La sua eredità è complessa e controversa, ma la sua figura continuerà a far discutere e ad appassionare per molti anni a venire.