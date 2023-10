Sembra ‘pornhub’ ma è piazza Sant’Oronzo. È polemica sul video hot con vista sull’ovale

Per molti si tratta di un’autentica profanazione di Piazza Sant’ Oronzo, il salotto buono della città di Lecce e di conseguenza della profanazione del capoluogo del Salento e della sua immagine. Per qualcuno invece siamo di fronte ad una ragazzata come tante altre, a cui non si dovrebbe nemmeno dare il riverbero massmediatico che si sta dando. Di certo il video hot dei due giovani che stanno consumando un rapporto sessuale alla finestra che si affaccia su piazza Sant’ Oronzo è ormai virale e sta facendo il giro di tutti i social. Inclusi i commenti tra l’incredulo e il divertito di chi li ha ripresi, sedendo spalle al Sedile, così appare almeno dalle inquadrature della piccante ripresa.

Se la sono spassata alla grande i protagonisti del video, ignari della ripresa o forse a favore di telecamera per qualche gioco segreto. Ma i leccesi questa cosa proprio non la vogliono perdonare, perché un po’ di riservatezza in queste faccende non fa mai male soprattutto se lo scenario è quello dell’ ovale della piazza del centro storico di città, a due passi dalla colonna sulla quale era poggiato il santo patrono Lecce di freschi festeggiamenti.

Va bene la passione, va bene l’entusiasmo giovanile…ma a tutto c’è un limite. Altro che ‘tutta invidia‘ come rispondono alcuni ‘permissivisti‘. È questione piuttosto di gentilezza, eleganza, rispetto. Tanto più se si è nel cuore di una città che dell’ immagine fa il suo punto di forza e che di turismo maleducato proprio non ne vuole sapere. Abbiamo detto turismo…e forse non è un errore. Perché stando alle ricostruzioni che in una piccola città come Lecce sono immediatamente iniziate di turisti si potrebbe trattare.