Superenalotto, a Carmiano un 5 da quasi 19mila euro. Sfiorato il Jackpot da 200 milioni

Se guardando la distinta, il giocatore accortosi di aver vinto quasi 19mila euro sia stato preso da un sentimento di irrefrenabile gioia o, piuttosto, da uno, sempre irrefrenabile, di delusione e rabbia non siamo portati a saperlo. Perché, se quella che incasserà è una bella somma, che può consentire di togliere qualche sfizio, quella che avrebbe potuto portarsi a casa e che è venuta meno per un numero solo, avrebbe cambiato la sua vita e quella delle generazioni a venire.

Il Salento ancora una volta a un passo dal Jackpot milionario del SuperEnalotto: un giocatore di Carmiano, infatti, ha centrato un “5” da quasi 19mila euro nel concorso di sabato 3 agosto. La schedina vincente è stata convalidata nella cartoleria “La Mimosa” di via Copertino 62.

Il Jackpot, nel frattempo, dalla prossima giocata, metterà in palio 203,4 milioni, premio più alto nella storia del gioco e più alto al mondo. L’ultimo Jackpot risale a più di un anno fa, il 23 giugno 2018, con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote, mentre, in Puglia, quello da 26 milioni di euro realizzato nel gennaio del 2014 a Bari.

In Puglia leggero aumento del gioco

Ammonta a 1,1 miliardi di euro la spesa in giochi e scommesse in Puglia nel 2018. Un dato, si legge nel Libro Blu pubblicato dall’Agenzia Dogane e Monopoli, in leggero aumento rispetto al 2017, dell’1,9% per la precisione, come riferisce Agipronews.

Il settore che ha trainato gli incassi è quello degli apparecchi da intrattenimento, ossia Slot Vlt, che ha totalizzato circa la metà della spesa, 562 milioni (+1,2%). Da Lotterie e Gratta e Vinci sono invece arrivati 167 milioni (+3%), 199 provengono dal Lotto (+2%).

Cresce anche la spesa per il SuperEnalotto, che arriva a 50 milioni di euro (+6,3%) e per le scommesse sportive, con 93 milioni (+3,3%). Stabile l’ippica con 5 milioni, così come il Bingo (17 milioni) e le scommesse virtuali (22 milioni).

Nel corso del 2018, si legge ancora nel Libro Blu, l’Agenzia Dogane e Monopoli ha effettuato 1987 controlli negli esercizi sul territorio pugliese, riscontrando 28 violazioni penali e 182 amministrative, elevando sanzioni per circa 3 milioni di euro. Il settore più verificato è stato quello delle Slot, con 1681 accertamenti e sanzioni per 2,4 milioni.