A Castrignano del Capo Babbo Natale arriva in anticipo, realizzato un “5” da 19mila euro al Superenalotto

Si spera che a beneficiarne sia stata una persona che in questo momento ne abbia veramente bisogno, anche perché, l’emergenza coronavirus che stiamo continuando a vivere, ha aumentato in maniera esponenziale la soglia di povertà dei cittadini. Ciononostante una buona notizia fa sempre bene al morale e dà un po’ di speranza, soprattutto adesso che la situazione è quella che è.

Natale arriva con qualche giorno di anticipo nel Salento. L’estrazione di sabato 12 dicembre ha visto infatti realizzare un “5” da 19.699,53 euro a Castrignano del Capo.

La schedina vincente è stata giocata presso la Caffetteria San Michele in piazza San Michele 7.

La fortuna si è fatta un po’ attendere nell’ultimo periodo in provincia di Lecce, era dal marzo scorso, infatti, che il territorio non registrava un simile risultato, quando, per la precisione, a Ugento sono stati vinti, sempre al Superenalotto, oltre 36mila euro.

In Puglia, però, è stato centrato un altro “5” della stessa cifra, a Barletta presso la Tabaccheria Santacroce in via Trani 20

Nel concorso di domani saranno messi in palio 76,8 milioni, valore attuale del Jackpot. L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Puglia, l’ultimo “6” è quello da 26 milioni di euro realizzato a gennaio del 2014 a Bari.