Ugento fa festa con il SuperEnalotto, centrato un cinque da oltre 36mila euro

Non è stato un weekend semplice quello vissuto in Italia e il Salento non ha certo fatto eccezione.

L’emergenza coronavirus ha fatto e continua a fare da padrona e nel Paese, di giorno in giorno, il bollettino dei contagi si aggiorna con numeri negativi e preoccupanti. In Provincia di Lecce, poi, sabato e domenica si è raggiunto il picco massimo con ben quattro contagi.

In tutto questo clima di emergenza, però, una buona notizia fa sempre bene e può essere motivo di toccasana e riguarda le lotterie nazionali.

È stato un fine settimana fortunato provincia di Lecce con il SuperEnalotto.

Nel concorso di sabato 7 marzo è stato centrato un “5” vincente a Ugento, che ha fruttato al giocatore un premio di 36.093,84 euro.

La schedina è stata giocata presso l’edicola di via Messapica 45.

Negli ultimi mesi la lotteria dei monopoli italiani è stata molto generosa con il territorio. Da giugno a oggi è questa la quarta vincita che ha interessato comuni della provincia di Lecce. si è partiti con il capoluogo il sesto mese dell’anno; per proseguire, poi, con Taurisano a settembre, per concludere, infine, con Presicce-Acquarica a dicembre.

La caccia al Jackpot riprenderà martedì 10 marzo, quando verranno messi in palio 32,2 milioni. L’ultimo “6” è stato centrato martedì 28 gennaio, con 67 milioni di euro ad Arcola (La Spezia), mentre in Puglia, come riferisce Agipronews, l’ultimo 6 è quello da 26 milioni di euro realizzato a gennaio del 2014 a Bari.