Vinti oltre 68mila euro a Taurisano, Superenalotto generoso con il Salento

Certo, non è il milione di euro vinto lo scorso 9 agosto a Lecce, o gli oltre 209 del 13 dello stesso mese assegnati a Lodi. Forse, poi, ha esercitato anche un po’ di rammarico come accaduto al vincitore di Carmiano per essere andato a un passo dal colpo grosso ma, diciamolo pure, 68mila euro sono una gran bella somma, che permette di togliere qualche sfizio superfluo o di poter saldare qualche pendenza importante, tipo il mutuo della casa, per fare l’esempio principe.

La fortuna torna a baciare il Salento, perché, nel concorso di ieri sera del Superenalotto un giocatore di Taurisano, ha centrato un “5” da 68.132,39 euro.

La schedina vincente è stata giocata presso Edicola Palma di Corso Umberto I 85.

Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 60,2 milioni di euro, secondo premio in palio in Europa e quarto al mondo. L’ultimo “6”, ripetiamo, è stato centrato lo scorso 13 agosto, con 209,1 milioni, premio più alto assegnato nella storia del gioco, a Lodi in provincia di Milano, mentre in Puglia l’ultimo Jackpot è invece quello da 26 milioni di euro realizzato a gennaio del 2014 a Bari.