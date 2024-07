Pioggia di euro a Collepasso, col 10eLotto vinti 50mila euro

Sono sempre di più gli italiani che si affidano alla Fortuna per cercare di dare una svolta alla vita, spesso costellata da difficoltà economiche, quelle che stanno attanagliando un po’ tutti – chi più chi meno – in un perenne periodo di crisi economica.

Così come spesso comunicano le agenzie di scommesse, e lo stesso ufficio stampa, il 10eLOTTO in particolare si conferma un gioco di successo. Nel concorso del 16 luglio sono stati distribuiti premi per oltre 25,9 milioni di euro, per un totale di oltre 2,14 miliardi da inizio anno.

Estrazione fortunata questa volta per Collepasso dove sono stati vinti 50mila euro.

Il giocatore pugliese baciato dalla Dea Bendata ha utilizzato la modalità “estrazione”, centrando un “9 Oro”

E allora, viene da pensare che forse forse convenga provarci, sempre rispettando le regole più elementari del gioco d’azzardo, affinché questo non si trasformi in una patologia, così come raccomandato ormai da tempo attraverso campagne di comunicazione, a firma anche dei Ministeri competenti.