Una giornata a Gallipoli per il Questore Valentino, visitati il Commissariato e la Capitaneria di Porto

A una settimana esatta dall’insediamento a capo degli uffici di Viale Otranto, proseguono le visite del nuovo Questore di Lecce, Andrea Valentino, per fare la conoscenza delle varie realtà istituzionali del territorio. Nella mattinata appena trascorsa si è recato a Gallipoli.

Andrea Valentino ha compiuto una visita breve, ma intensa visita nella “Città Bella”, dove, dapprima ha salutato gli agenti, in servizio presso il Commissariato di Polizia di Stato e poi gli uffici della sede da poco inaugurata.

Il numero uno di “Viale Otranto” si è voluto complimentare con gli uomini e le donne in divisa per gli ottimi risultati conseguiti nell’ultimo periodo e ha anche elogiato la Dirigente Marta De Bellis, per la recente promozione a Primo Dirigente.

A seguire ha fatto visita anche alla sede della Capitaneria di Porto di Gallipoli, dove è stato accolto dal Comandante, Capitano di Fregata, Pasquale Mazza, non prima però di salire a bordo della motovedetta CP327, preposta alla ricerca e soccorso d’altura anche in condizioni meteomarine proibitive.

La visita testimonia la sinergia ed i rapporti di stretta collaborazione esistenti tra le forze dell’ordine e i militari presenti su tutto il territorio salentino.