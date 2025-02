Scenderanno dal cielo per fare una sorpresa ai bambini, i SuperEroiAcrobatici al “Vito Fazzi”

Una mattinata all’insegna dell’allegria e della gioia, quella organizzata da Sea “SuperEroiAcrobatici ODV ETS” e dalle Associazioni “Angeli di Quartiere”, “ALR Lorenzo Risolo Onlus”,“Figli in Paradiso – Ali tra cielo e terra”, “NiteCity”.

A partire dalle ore 10:30, il prossimo 28 febbraio l’intera mattinata sarà dedicata e vedrà protagonisti i bambini e le famiglie presenti all’Ospedale Vito Fazzi.

I loro supereroi preferiti, tra cui Batman, Spiderman, Iron man e Hulk, scenderanno dal tetto del Polo Oncologico e faranno una visita a sorpresa ai bambini ricoverati in DH presso le Unità Operative di Oncoematologia Pediatrica, Pediatria, Chirurgia Pediatrica e al Centro di Reumatologia e Immunologia Pediatrica, per portare un messaggio speciale di forza e coraggio.

A vestire i panni dei supereroi saranno i volontari dell’Associazione senza scopo di lucro SEA “SuperEroiAcrobatici ODV ETS”. Anna Marras, fondatrice dell’Associazione, condivide il profondo significato dell’iniziativa: «Il nostro desiderio più grande è far brillare una scintilla di gioia nel cuore di ogni bambino e delle loro famiglie. Vogliamo che, anche solo per un momento, i piccoli pazienti si sentano invincibili, proprio come i loro supereroi preferiti. La malattia può essere un avversario terribile, ma noi siamo qui per ricordare loro che hanno una forza straordinaria dentro di sé, e che non sono soli in questa battaglia. Ogni saluto dalla finestra, ogni sorriso e abbraccio nei reparti porta con sé un messaggio semplice ma potentissimo: “Tu sei un supereroe, e i veri supereroi non si arrendono mai!”».

Anche i presidenti delle altre associazioni organizzatrici, Sonia Chetta di “ALR Onlus”, Virginia Campanile di “Figli in Paradiso – Ali tra cielo e terra”, Ada Scarcia di “Angeli di Quartiere” e Ciki Forchetti di “NiteCity” ne sottolineano il valore: «Questa iniziativa rappresenta molto più di una semplice visita: è un simbolo di coraggio, un gesto di vicinanza e un messaggio di forza per tutti i piccoli pazienti e le loro famiglie. Crediamo fermamente che, anche nelle situazioni più difficili, un sorriso possa fare la differenza e contribuire a rendere più lieve il percorso di chi affronta la malattia. L’incontro con i SuperEroiAcrobatici non è solo un momento di divertimento, ma anche un modo per ricordare ai bambini che dentro di loro esiste una forza straordinaria, capace di affrontare ogni sfida. Siamo grati ai volontari ea tutti coloro che rendono possibile questa iniziativa, perché insieme possiamo costruire un mondo in cui la solidarietà e l’amore sono sempre protagonisti.»

Anna Marras, che spesso partecipa in prima persona vestendo i panni di Capitan Marvel, esprime la sua gioia nel rispondere agli inviti degli Ospedali Italiani: «Ogni volta che entriamo in un reparto e vediamo gli occhi dei bambini illuminarsi, capiamo che stiamo facendo qualcosa di straordinario. Non c’è niente al mondo che possa ripagare la felicità che proviamo nel vedere il sorriso sui loro volti. Questa è la vera magia dei SuperEroiAcrobatici».