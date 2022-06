28enne trafitta dal guardrail sulla tangenziale est. Al via gli accertamenti per far luce sull’incidente stradale

Disposti gli accertamenti tecnici per far luce sulla morte della giovane maestra d’asilo , deceduta dopo che la sua auto è statasulla tangenziale est di Lecce, a seguito di un drammatico incidente stradale. Il pubblico ministero Luigi Mastroniani ha, difatti, conferito l’incarico all’ingegnere meccanico Antonio Caricato, al fine di effettuare un’apposita, assegnandogli il termine di novanta giorni per consegnare il suo elaborato. Il consulente dovrà accertare lo stato dei luoghi e lo stato della barriera di protezione dei luoghi (il guard-rail), specificando le cause che hanno potuto concorrere all’accaduto.

Giovanni Puce, 58enne di Lecce, Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Lecce, indagato per omicidio colposo , in qualità di responsabile della gestione della sicurezza del tratto di strada, difeso dall’avvocato Ivana Quarta, ha indicato come proprio consulente tecnico, l’ingegnere Cristiano Scardino. I genitori e i fratelli di Alessandra Musolino, 28 anni, tarantina d’origine, ma residente da diversi anni a Lecce, per fare piena luce sulla vicenda, attraverso l’Area manager Puglia e responsabile della sede di Taranto Luigi Cisonna, si sono rivolti a Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, che ha messo a disposizione come consulente tecnico di parte, l’ingegnere Maurizio Scudella, formalmente nominato dal legale che patrocina penalmente la famiglia Musolino, l’avvocato di fiducia Aldo Maria Fornari. Il convivente della donna è difeso dall’avvocato Antonio Romanello che ha nominato l’ingegnere Antonio Vernaleone, come consulente di parte.