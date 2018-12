Mobbing verso una dirigente? Riesame conferma provvedimento del gip per Sindaco di Sannicola

Il Riesame conferma l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, nei confronti del sindaco di Sannicola Cosimo Piccione, accusato di mobbing nei confronti di una dirigente comunale. Il collegio (Presidente Silvio Piccinno, relatore Pia Verderosa, a latere Antonio Gatto) ha rigettato l’istanza della difesa che chiedeva l’annullamento del provvedimento a firma del dr. Carlo Cazzella.

Il sindaco è tenuto ad attestare la sua presenza con la firma (per tre giorni alla settimana) presso la caserma della Guardia di finanza di Gallipoli.

Non solo, poiché nel frattempo lo stesso gip ha convalidato la misura interdettiva per il Consigliere Comunale Giuseppe Monteduro, e la segretaria comunale Loredana Campa. Sono assistiti dagli avvocati Luigi Corvaglia e Lugi Rella.

Gli interrogatori

Ricordiamo che nelle scorse ore, il sindaco di Sannicola Cosimo Piccione è stato ascoltato dal giudice nell’ambito del l’interrogatorio di garanzia. Assistito dall’avvocato Luigi Corvaglia (che ha presentato una corposa memoria difensiva), ha fornito una dettagliata ricostruzione dei fatti e respinto ogni addebito.

Sempre in quella sede (era presente anche il procuratore aggiunto Elsa Valeria Mignone), si è tenuta l’udienza di convalida della misura interdettiva per il Consigliere Comunale Giuseppe Monteduro e la segretaria comunale Loredana Campa. Sono assistiti dagli avvocati Luigi Corvaglia e Lugi Rella. Rispondono di alcuni episodi di abuso d’ufficio e di “mobbing”.

L’inchiesta della Procura dovrà far luce sul presunto mobbing ai danni di un dirigente del Comune di Sannicola. L’ex responsabile del settore Urbanistica, l’ingegnere Silvia Tunno, ha presentato una dettagliata denuncia. Nella nuova inchiesta, risultano indagati anche il segretario comunale i componenti della Giunta comunale che avrebbe adottato i provvedimenti di “demansionamento” a carico del tecnico (tutti firmatari della delibera di giunta del 13 luglio 2014). Secondo la Procura, si sarebbe adottato il criterio dell’ordine alfabetico nella scelta del responsabile per l’Urbanistica, finendo per escludere la Tunno.

L’altro processo

Nei giorni scorsi, il Sindaco di Sannicola è stato condannato a 6 mesi (pena sospesa) con l’accusa di diffamazione. Avrebbe offeso la suddetta funzionaria comunale definendola “Maga Circe”.

Il Tribunale ha disposto anche un risarcimento di 8 mila euro in favore di quest’ultima, costituitasi parte civile con l’avvocato Luigi Covella.