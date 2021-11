Magistrato e poliziotta affittarono casa-vacanze a prostitute? Procura chiede nuovo rinvio a giudizio

La Procura chiede nuovamente il rinvio a giudizio di un magistrato e della ex compagna poliziotta, accusati di aver affittato ad alcune “lucciole” una casa vacanze a Lecce. Nelle scorse ore, era fissata l’udienza preliminare, dinanzi al gup. Il dr. Marcello Rizzo ha rinviato al 19 gennaio del 2022, dopo che il magistrato ha chiesto di essere prima sottoposto ad interrogatorio.

Nei mesi scorsi, la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio, ma questa volta per l’ipotesi di reato di favoreggiamento della prostituzione. Ricordiamo, infatti, che nel dicembre dello scorso anno, la Corte di Appello (Presidente Vincenzo Scardia) ha disposto l’annullamento della sentenza di condanna maturata in primo grado per entrambi gli imputati ed ha disposto la trasmissione degli atti in Procura.

In seguito, il pubblico ministero Maria Vallefuoco ha modificato l’originario capo d’imputazione di sfruttamento della prostituzione in favoreggiamento della prostituzione, per il 64enne leccese, esperto in Diritto Tributario e la ex compagna 57enne, poliziotta in aspettativa di Brindisi. Sono assistiti dagli avvocati Ladislao Massari e David Brunelli.

Il processo di primo grado

Il gup Carlo Cazzella, al termine del giudizio abbreviato, ha ritenuto i due imputati colpevoli, derubricando il reato contestato in favoreggiamento della prostituzione ed escludendo l’ipotesi accusatoria dello sfruttamento e della locazione. Il giudice ha concesso le attenuanti generiche ad entrambi e disposto la sospensione della pena e la non menzione della condanna.

Si è anche svolto l’incidente probatorio per ascoltare le prostitute, al fine di verificare se il magistrato indagato fosse a conoscenza che in quell’appartamento vi fosse un giro a “luci rosse”. Due rumene sono state sentite, innanzi al gip Vincenzo Brancato, attraverso un confronto “all’americana”, dunque in contemporanea. Successivamente, invece, una ragazza dominicana non si è presentata all’udienza.

L’inchiesta

Le prostitute avrebbero offerto, secondo l’accusa, prestazioni sessuali a pagamento all’interno della Casa Vacanze di proprietà del magistrato. E in data 1 luglio del 2016, vennero apposti i sigilli all’appartamento. Le indagini, avviate dopo la segnalazione di alcuni condomini, sono state condotte dagli uomini della Squadra Mobile di Lecce. I poliziotti, attraverso appositi appostamenti, hanno filmato la presunta attività illecita. Successivamente, il pm ha revocato il sequestro preventivo dell’appartamento “incriminato”. La decisione del sostituto procuratore Maria Vallefuoco è maturata a seguito del deposito di una memoria difensiva, presentata dai legali degli indagati.