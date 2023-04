Ambulanza con una bambina a bordo si scontra con un’auto. Momenti di paura sulla 275

Incidente frontale in tarda mattinata tra un’ambulanza e un’auto all’altezza dell’incrocio tra la strada statale 275 che da Maglie va a Leuca e le intersezioni per Torrepaduli e Spongano, nei pressi del centro commerciale di Surano. Il mezzo di soccorso sanitario trasportava una bambina dall’ospedale ‘Cardinal Panico’ di Tricase al Vito Fazzi di Lecce. Le cause dell’impatto che avrebbe potuto avere conseguenze peggiori sono ancora in corso di definizione.

A causa dello scontro l’ambulanza ha investito la piazzola spartitraffico all’altezza dello svincolo per Spongano per terminare la corsa fuori dalla carreggiata. Immediatamente sono giunti altri mezzi di soccorso che hanno preso in cura un operatore sanitario a bordo del mezzo e hanno provveduto a trasferire la piccola paziente a bordo – che non ha riportato ferite – al nosocomio leccese dove era diretta prima dell’impatto.

Monta intanto la polemica sulla sicurezza dell’incrocio nei pressi del quale si è verificato l’incidente, teatro di troppi scontri. C’è chi chiede la realizzazione di una rotatoria al posto dell’incrocio semaforico.