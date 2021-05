Lecce, anziano in bicicletta travolto da uno scooter. Gravi le condizioni dell’uomo

Sembrano molto gravi le condizioni del ciclista coinvolto in un incidente per le vie del capoluogo salentino. è successo poco fa, a Lecce, dove uno scooter ha centrato in pieno un uomo anziano in bicicletta finito al suolo a causa dell’impatto. Sul posto si sono subito recati i Vigili urbani e il personale del 118 per prestare i primi soccorsi.

Non sono ancora del tutto chiare le dinamiche dello scontro tra lo scooter e l’uomo in bicicletta. La moto proveniva dalla periferia leccese verso il centro della città, lungo via Giovanni Paolo II quando si è ritrovata davanti il ciclista che si immetteva sulla stessa strada da via Generale Poli. È all’altezza di quell’incrocio che è avvenuto l’impatto tra i due mezzi.

Sul posto si sono subito recati i primi soccorsi insieme alla Polizia Locale. L’uomo anziano, travolto dallo scooter, è finito a terra privo di coscienza. All’arrivo del 118, però, nessun segno di risposta ai tentativi del personale di svegliarlo. L’anziano è stato portato con urgenza presso il Vito Fazzi di Lecce.

Maggiori dettagli a seguire.