All’arrivo dei Carabinieri oppone resistenza, 19enne finisce in carcere

Nel secondo intervento, avvenuto a Ugento, i Carabinieri della Stazione locale hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Lecce – Sezione Penale, quale aggravamento di una precedente misura, nei confronti di una giovane donna già sottoposta a restrizioni per gravi vicende familiari.

L’operazione si è rivelata particolarmente delicata, in quanto la 19enne, rintracciata presso l’abitazione dei familiari dopo un periodo di irreperibilità, si trovava in un evidente stato di forte agitazione psicomotoria. Durante le fasi dell’intervento, la stessa ha opposto resistenza, barricandosi all’interno di una stanza e minacciando gesti autolesionistici e comportamenti aggressivi con oggetti contundenti e da taglio.

Nonostante le difficoltà e il concreto rischio per l’incolumità delle persone presenti, i Carabinieri sono riusciti, a disarmare e immobilizzare la donna, evitando conseguenze ben più gravi. Dopo le cure mediche, la stessa è stata condotta presso la Casa Circondariale Borgo San Nicola, in esecuzione al provvedimento in questione. Anche tre militari dell’Arma hanno riportato lievi traumi durante le operazioni di contenimento, a testimonianza della criticità e della pericolosità dell’intervento.

Naturalmente, i procedimenti si trovano nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.