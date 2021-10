Blitz all’alba in un’abitazione a Galatina: trovate cocaina, eroina e armi. 45enne e 39enne in manette

Alle prime ore della mattinata di oggi, gli agenti della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Galatina, dopo aver raccolto una serie di elementi tali da supporre con certezza che in un’abitazione si svolgesse una fiorente attività di spaccio e, dopo alcuni servizi di appostamento, hanno eseguito una perquisizione domiciliare.

L’irruzione degli investigatori ha colto di sorpresa Andrea Forte, pregiudicato galatinese 45enne che, alla vista dei poliziotti, si è diretto immediatamente in bagno cercando di buttare nel water della sostanza stupefacente.

L’uomo è stato tempestivamente bloccato dagli uomini del Commissariato, che che sono riusciti a recuperare anche parte della droga e, nello specifico 23 grammi di eroina e 2 di cocaina.

Nel corso della verifica, all’interno della dimora, era presente anche Gianluca Zanazzo, anch’egli pregiudicato galatinese 39enne.

La perquisizione domiciliare eseguita con particolare attenzione ha permesso agli agenti di rinvenire anche un’arma clandestina calibro 7,65 e 30 munizioni cal 7,65 e cal.22; quattro bilancini; un coltello a serramanico; 7.800 euro in una cassaforte portatile; 6.100 euro in camera da letto.

All’esito dell’operazione, i due, già noti alle Forze dell’Ordine per i loro precedenti, sono stati tratti in arresto per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti, possesso di arma clandestina e di munizioni e, per essersi opposti con forza all’arresto procurando lesioni ai poliziotti, anche per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Per entrambi, il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, ha disposto gli arresti domiciliari.