Da Napoli a Taviano per compiere furti, arrestato 18enne campano

Nella nottata appena trascorsa, la Polizia di Stato ha in arrestato in flagranza di reato un diciottenne di Napoli, incensurato, poiché ritenuto responsabile di ricettazione e furto con strappo, consumati all’interno della discoteca “Vega” di Taviano.

Attorno alle ore 02:15 il giovane ha strappato una collana d’oro dal collo di un cliente mentre questi ballava.

Essendosi accorto dell’accaduto, la vittima si è rivolta immediatamente al personale della sicurezza che, a sua volta, ha informato gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Gallipoli che, in quel preciso momento, si trovavano all’esterno della discoteca per un controllo del territorio.

Intervenuti all’interno, i poliziotti hanno immediatamente individuato l’autore del furto e gli hanno chiesto di restituire la collanina appena rubata.

Dopo averla consegnata, gli agenti hanno svolto una perquisizione personale, grazie alla quale sé stato possibile ritrovare altre due collane d’oro occultate negli indumenti, probabilmente sottratte con le stesse modalità.

Durante le fasi dell’arresto, il ragazzo ha riferito di essere giunto in provincia di Lecce dal capoluogo campano, nella serata di ieri, senza aver prenotato alcun luogo di soggiorno presso strutture ricettive, poiché sarebbe stata sua intenzione ripartire nella oggi.

Il giovane, dunque, sarebbe probabilmente giunto in terra salentina assieme a coetanei rimasti ignoti, al solo fine di compiere furti e ripartire il giorno dopo, nel collaudato schema criminoso tipico dei “ladri trasfertisti”.

Una volta accompagnato negli uffici del Commissariato e sentito il Pubblico Ministero di turno, è stato dichiarato in stato di arresto.

