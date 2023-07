“Pizzicato” a vendere hashish a un turista in vacanza a Gallipoli, arrestato 23enne gambiano

Nel corso dei controlli straordinari svolti nella zona di Baia Verde, nella serata di ieri gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Gallipoli e le pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Meridionale” di Lecce hanno tratto in arresto un cittadino gambiano per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Appostati nei pressi di un lido balneare, i poliziotti hanno notato uno scambio sospetto tra un giovane e il presunto spacciatore e fermato immediatamente il giovane, incensurato e in vacanza nella “Perla dello Jonio” con altri amici, ha confermato di aver acquistato poco prima una dose di hashish dallo spacciatore poco prima individuato dagli agenti.

Per questo motivo, gli agenti hanno bloccato l’uomo che, preoccupato per il controllo di polizia, ha cercato di nascondere nella sabbia le altre dosi. Questo movimento, seppur repentino, non è sfuggito agli uomini del Commissariato che sono riusciti a scovare il sacchetto da cui poco prima aveva preso la dose e che il ragazzo aveva descritto come una custodia per occhiali in tessuto nero.

Seppur a fatica a causa del buio aiutandosi solo con le torce, sotto una piccola duna di sabbia, gli agenti hanno rinvenuto il sacchetto nero, contenente 5 dosi di cocaina, 14 dosi di hashish e 14 dosi marijuana, tutte già confezionate in bustine trasparenti e tutte sottoposte a sequestro.

Dalla perquisizione personale è emerso che nel portafoglio dello spacciatore c’erano banconote di piccolo taglio, probabile provento di spaccio.

Sentito il pubblico ministero di turno, l’arrestato, un 23enne gambiano, con precedenti specifici, a Gallipoli senza fissa dimora e con un permesso di soggiorno scaduto, è stato condotto in carcere.

Il consumatore, invece, è stato segnalato alla Prefettura di residenza, per assunzione per uso personale a scopo non terapeutico di sostanza stupefacente.