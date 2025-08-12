Ruba birra e formaggio in un supermercato e alla richiesta di restituirli va in escandescenza, arrestato 24enne algerino

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto in flagranza di reato per tentata rapina di un uomo di 24 anni di origine algerina.

Intorno alle ore 19.00 circa, a Nardò, durante il normale servizio di pattugliamento delle territorio finalizzato alla prevenzione di reati in genere ed in particolare al controllo delle attività commerciali in chiusura, nel transitare nei pressi di un supermercato, alcuni cittadini hanno chiesto aiuto alla pattuglia poiché all’interno dell’attività commerciale vi era un uomo che stava distruggendo ogni cosa capitasse nelle sue mani, aggredendo con una bottiglia i dipendenti e cercando di darsi alla fuga.

Precedentemente l’uomo, un algerino di 24 anni non in regola sul territorio nazionale, era stato notato con lo zaino visibilmente gonfio e nutrendo il dubbio che lo stesso potesse contenere qualcosa non pagata, la vigilanza aveva deciso di fermalo.

In quella circostanza, l’uomo ha aperto lo zaino e restituito spontaneamente alcune birre per poi allontanarsi velocemente. Dopo circa mezz’ora, il vigilante ha notato nuovamente all’interno dell’attività la stessa persona e con lo stesso zaino, risultato essere di nuovo pieno. A quel punto il sorvegliante ha chiesto al 24enne nuovamente di esibire quanto contenuto e una volta aperto sono ‘spuntati’ bottiglie di birra e alcuni pezzi di formaggio per un ammontare di oltre 60 euro. A quel punto, la guardia ha chiesto di restituire il tutto ma, a quel punto, l’uomo ha assunto un atteggiamento violento spintonandolo e cercando di fuggire all’esterno.

Durante le fasi concitate, gli agenti del Commissariato di Nardò, dapprima hanno agevolato l’uscita delle persone al fine di garantirne l’incolumità, infine sono entrati all’interno del supermercato bloccando il 24enne che urlava frasi incomprensibili stringendo forti i pugni pronto a colpire per darsi alla fuga muovendosi, peraltro, sul pavimento completamente cosparso di birra e cocci di vetro

I poliziotti sono riusciti in pochi istanti a condurlo all’interno dell’autovettura di servizio scongiurando eventuali ulteriori azioni violente.

Il malvivente è stato dichiarato in arresto e il Pubblico Ministero di turno, all’esito delle formalità di rito, ne ha disposto la traduzione presso la casa circondariale di Borgo San Nicola.

Si specifica che i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.