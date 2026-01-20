In macchina con cocaina e contanti, alla vista della Polizia fugge. Arrestato 31enne di Gagliano del Capo

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 31enne di Gagliano del Capo, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale.

Nelle settimane precedenti, gli agenti della squadra investigativa del Commissariato di Taurisano aveva appreso che l’uomo, insieme al fratello, aveva avviato un’intensa attività di spaccio nelle zone di Gagliano del Capo e dintorni.

A seguito di appostamento e osservazione, i poliziotti hanno atteso il momento opportuno per fermare il sospettato che si stava dirigendo presso un luogo dove avrebbe dovuto incontrare il fratello. Una volta agganciata la sua autovettura, poco dopo averlo visto uscire dall’abitazione, ne è nato un piccolo inseguimento che è terminato proprio nel punto di incontro, poco fuori il centro abitato di Gagliano del Capo.

Il 31enne, vistosi alle strette in quanto le tre pattuglie operante erano riuscite a chiudergli le vie di fuga, ha abbandonato la propria autovettura fuggendo a piedi in una campagna. Al termine dell’inseguimento, pochi minuti dopo, l’uomo è stato fermato.

Sul posto, nel frattempo, era stato fermato anche il fratello, un 35enne anch’egli di Gagliano del Capo, che era giunto per l’incontro.

Nei confronti di entrambi sono state svolte perquisizioni, con l’ausilio di una pattuglia cinofila della Guardia di Finanza. Le ricerche hanno permesso di rinvenire in totale circa 18 grammi di cocainasuddivisa in 19 dosi e 3.000 euro in contanti, oltre a materiale per il confezionamento. Il 31enne è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale e sottoposto ai domiciliari, il 35enne è stato deferito a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Naturalmente, i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.