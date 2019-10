“Pizzicato” con 100 grammi di droga, nei guai 34enne di Gallipoli

Ancora un caso di droga in Salento. A finire in manette, questa volta, è stato un uomo a Gallipoli, Fernando Giuranna, per detenzione a fini di spaccio di circa 100 grammi di hashish.

È stata l’attività degli agenti della “squadra volante” del Commissariato della Polizia del comune salentino a scovare il 34enne in possesso della sostanza stupefacente.

Durante il controllo delle forze dell’ordine in strada, infatti, gli agenti hanno trovato addosso all’uomo di Gallipoli circa 5 grammi di hashish, divisi in tre dosi, e 70 euro. La somma di denaro derivava dall’attività illecita di spaccio.

Dopo il controllo in strada, la perquisizione è proseguita nell’abitazione del malfattore dove i poliziotti hanno trovato un panetto di 87 grammi della stessa sostanza stupefacente ed una bustina con altri 7 grammi. Insieme alla droga, sono stati trovati anche un bilancino di precisione funzionante, un taglierino ed un coltellino utilizzati per il selezionamento della sostanza.

L’uomo è sottoposto agli arresti domiciliari ed è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.