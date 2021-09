Hashish e coltelli a serramanico nascosti in casa, scatta l’arresto per un 36enne

Non solo la sostanza stupefacente, ma anche coltelli a serramanico, nascosti in casa ed è per questo che per un 36enne sono scattate le manette.

Prosegue senza sosta l’attività del Carabinieri del Comando provinciale di Lecce, finalizzata a tutelare i cittadini e a prevenire e reprimere i reati.

Nel capoluogo, i militari del Nor – Sezione Radiomobile della Compagnia locale, hanno arrestato in flagranza di reato C.M., di 36 anni.

Nello specifico l’uomo, al termine di una perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 70 gr hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 3 coltelli a serramanico.

L’uomo, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, così come stabilito dall’Autorità Giudiziaria.