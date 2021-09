“Pizzicato” con eroina e cocaina nell’auto, scatta l’arresto per un 37enne

Non conosce assolutamente sosta l’attività dei Carabinieri del Comando provinciale di Lecce, finalizzata a prevenire e reprimere i reati in materia di consumo, possesso e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella nottata appena trascorsa a Santa Cesarea Terme, i militari della Stazione di Poggiardo, in seguito a un servizio finalizzato a contrastare i reati in materia di droga, hanno tratto in arresto in flagranza di reato il 37enne D.A.

L’uomo, sottoposto a perquisizione personale e del veicolo su cui viaggiava, è stato trovato in possesso di: 2 involucri che contenevano 7,7 gr di eroina; 1 involucro con all’interno 0,7 gr di cocaina.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso l’abitazione di residenza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria

Aggravamento della misura

Nel corso del pomeriggio di ieri, a Casarano, gli uomini della “Benemerita” della stazione locale hanno arrestato, su provvedimento emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Lecce, Lucio Parotto, 32enne già sottoposto al regime di detenzione domiciliare per possesso illecito di sostanze stupefacenti.

Il 32enne è ritenuto responsabile del reato di inosservanza del provvedimento dell’Autorità, avendo violato le prescrizioni imposte dalla misura in atto, così come accertato dai militari che ne hanno richiesto l’aggravamento.

Parrotto, espletate le formalità di rito, sarà tradotto presso la casa circondariale “Borgo San Nicola” a Lecce, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.