Minaccia i genitori di dare fuoco alla casa e ruba un mobile dall’abitazione della nonna, arrestato 49enne

Ha minacciato i genitori di dare fuoco alla casa, rubato un mobile dall’abitazione della nonna morta e una volta trovato dai poliziotti, li ha aggrediti e per questo per lui si sono aperte le porte del carcere

Nel primo pomeriggio di sabato scorso, gli agenti in servizio presso il Commissariato di Polizia di Taurisano hanno tratto in arresto un 49enne del posto, per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, furto, porto abusivo di armi da taglio, oltre che per maltrattamenti in famiglia ed estorsione.

L’uomo, con problemi di droga, da diversi anni maltrattava i genitori anziani e con gravi patologie, minacciandoli che avrebbe dato fuoco alla casa se non gli avessero dato quotidianamente del denaro. In ultimo, per ottenere un guadagno, si era impossessato di una credenza dalla casa della nonna morta.

I poliziotti sono riusciti a bloccare il 49enne mentre era in procinto di vendere il mobile appena sottratto per la somma di 150 euro ma questi, alla vista della polizia, è andato in escandescenza aggredendo gli uomini del Commissariato.

All’interno della macchina gli agenti, poi, hanno rinvenuto, occultato in una borsa,un coltello con lama lunga 20 cm, che è stato sottoposto a sequestro.

L’uomo, quindi, è stato fermato e tratto in arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, associato presso la Casa Circondariale di “Borgo San Nicola”.

Naturalmente, la colpevolezza dell’indagato verrà accertata in fase processuale nel corso del contraddittorio tra le parti.