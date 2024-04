Marijuana nascosta nel borsone e dentro gli slip, per un 49enne si aprono le porte del carcere

Intorno alle 18.00 di ieri, su segnalazione della sala operativa, gli agenti della Questura di Lecce hanno fermato un 49enne, coinvolto in una lite avvenuta poco prima all’interno della Villa Comunale del capoluogo.

La persona identificata, già nota alle forze di polizia per aver arrecato in altre occasioni disturbo alla quiete pubblica, aveva un lieve rossore all’occhio destro e ha riferito che poco prima aveva litigato con un altro uomo per futili motivi, nello specifico per un posto su una panchina, litigio passato poi alle vie di fatto e finito con il colpirsi a vicenda.

Durante il controllo il 49enne ha estratto dal suo borsone e ha consegnato spontaneamente una busta in cellophane trasparente con all’interno marijuana dal peso di circa 38 gr. e la successiva perquisizione personale ha permesso di individuarne ulteriori 4,75 gr. all’interno degli slip.

Inoltre, l’uomo era già stato denunciato il 15 aprile 2024 poiché trovato in possesso di 27 gr. della stessa sostanza stupefacente ed è risultato avere numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e detenzione ai fini di spaccio.

Alla luce di quanto emerso, informato il Pubblico Ministero di turno, presso la procura della Repubblica, l’uomo è stato arrestato e associato presso la Casa Circondariale di “Borgo San Nicola”.

La droga è stata sequestrata.