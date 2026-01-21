Con in capo un mandato di cattura internazionale, si nascondeva a Fasano. Arrestato latitante albanese

I finanzieri del Gico del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Lecce, nel corso di un’attività info- investigativa, a Fasano, hanno rintracciato e tratto in arresto un cittadino di origini albanesi, latitante in campo internazionale.

In particolare i militari, alla vista dell’uomo, lo hanno fermato e successivamente gli hanno notificato il provvedimento di arresto provvisorio ai fini estradizionali verso l’Albania, in quanto colpito da mandato di cattura emesso il 10 marzo 2022 dal Tribunale Penale di Lushnja, dovendo scontare la pena di 2 anni di reclusione per il reato di possesso illegale di armi ed esplosivi, commesso nel dicembre 2015 all’interno di un bar albanese.

La successiva attività perquisitoria domiciliare, finalizzata alla ricerca delle prove, ha consentito di rinvenire una pistola calibro 7.65 con matricola abrasa e con caricatore inserito contenente quattro colpi, oltre a documenti di riconoscimento falsi che gli avevano consentito di coprire la latitanza.

Per questo è stato altresì segnalato alla Procura della Repubblica di Brindisi, territorialmente competente, per detenzione abusiva di armi e munizioni nel territorio nazionale e condotto presso la casa circondariale di Brindisi, in attesa di giudizio.

Al momento sono al vaglio anche le responsabilità in capo a una connazionale, che avrebbe offerto ospitalità nella propria abitazione al ricercato.